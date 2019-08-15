В белорусской Нарочи установят мемориальную доску в честь жены Леха Качиньского 15.08.2019, 15:06

Марию Качиньскую крестили в нарочанском костеле.

22 августа в костеле в Нарочи установят мемориальную доску в честь жены экс-президента Польши Леха Качиньского — Марии. Ее крестили здесь в 1942-м. На церемонию в храм приедет глава католической церкви Беларуси Тадеуш Кондрусевич, сообщает официальный портал catholic.by.

Фото: Reuters

Напомним, 10 апреля 2010-го в авиакатастрофе под Смоленском погибла польская делегация из 88 человек, включая президента Леха Качиньского и его жену Марию, уроженку Беларуси (в девичестве Мацкевич).

Она родилась в 1942 году в урочище Махово под Кобыльником (сейчас — агрогородок Нарочь), а через месяц после рождения была крещена в местном костеле. Поскольку дом семьи Мацкевичей уже не сохранился (остался лишь фундамент), то доску в память о Марии Качиньской к 77-летию со дня ее рождения решили установить в том самом в костеле святого апостола Андрея.

С соответствующей инициативой выступило посольство Польши в нашей стране. Доска выполнена в форме раскрытой книги с крестом, надписи на ней — по-белорусски и по-польски.

Церемония пройдет 22 августа, во время Святой мессы, которая начнется в 18.30. Службу возглавит Тадеуш Кондрусевич. Участие примут и официальные представители Польши.