Иудейская религиозная община выкупила здание бывшей синагоги в Бресте 16.08.2019, 9:19

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Иллюстрационное фото

До 1939 года в Бресте действовала хоральная синагога, закрытая с приходом советской власти.

В конце 2018 года председатель горисполкома высказался о возможном появлении в Бресте синагоги. И она таки появится – пока, единственная в городе, сообщает «Брестская газета».

«Я обещаю, что в контексте подготовки к 1000-летию мы будем продолжать работу по увековечиванию нашей истории. В том числе, еврейского сегмента истории нашего города», – сказал 18 декабря 2018 года перед торжественным открытием мемориальной доски на здании кинотеатра «Беларусь» в Бресте председатель горисполкома Александр Рогачук.

«Может быть, то, что происходит сейчас в Бресте, приведет к тому, что синагога у нашей общины все же появится», – обнадежил в тот день глава городской администрации.

Надежды сбылись. Накануне миллениума, который город отметит 6-8 сентября, Брестская иудейская религиозная община оформила сделку по приобретению здания, известного горожанам, как клуб «Прогресс», который в свое время был синагогой «Экдеш».

«У нас появился дом!», – написал на своей странице в Facebook исполнительный директор Брестского еврейского благотворительного центра «Хэсэд-Давид», краевед Ефим Басин.

«Только что провели молитву Минха и прикрепили мезузу, – говорится в его сообщении. – Предстоит еще много работы, но у нас есть свой новый, старый дом!!!».

Клуб “Прогресс”, сегодняшнее состояние

Синагога «Экдеш» или Молитвенная школа находится сегодня на улице Советских пограничников, дом номер 52. Построена она была в период с 1884 по 1896 гг. Зал вмещал около 400 человек. После нападения фашистской Германии на Польшу в 1939 году синагога служила убежищем для беженцев из центральных районов Польши.

Фото: breststories.com

Фото: breststories.com

Напомним, до 1939 года в Бресте была хоральная синагога, и находилась она в здании современного кинотеатра «Беларусь». Это был самый большой зал в городе, где отмечали не только еврейские праздники, но и городские. Всего до войны в Бресте было около 50 синагог, но эта была крупнейшей в городе и одной из крупнейших в Европе.

С приходом советской власти использование синагоги как культового здания прекратилось. Здесь устроили кинотеатр, который работал до конца 60-х годов. Он был существенно перестроен по проекту архитектора Ростислава Шилая и заново открыт в 1976 году. Часть стен синагоги теперь стены зрительного зала. Фундамент был сохранен полностью.