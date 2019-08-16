Запросы белорусов на рабочие визы в Польшу выросли в два раза 16.08.2019, 11:41

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Белорусы - в тройке лидеров среди иностранцев, приезжающих на работу в Польшу.

Верховная контрольная палата Польши (Najwyższa Izba Kontroli) сообщает, что госадминистрация не может справиться с быстро растущим числом иностранцев, прибывающих в страну, сообщает Office Life.

Время легализации их пребывания за четыре года увеличилось более чем в три раза: с 64 до 206 дней.

По мнению контрольной палаты, не хватает, например, кадров в офисах соответствующих служб. Нет достаточного финансирования. Стратегический документ, определяющий государственную политику по формированию миграции, еще не составлен.

Все это может заставить нетерпеливых иностранцев, которые восполняют дефицит на нашем рынке труда, покинуть Польшу.

По данным палаты, на первом месте по запросам трудовых виз стоит Украина: 28,9 тыс. запросов в 2014 году; 57,3 тыс. — в 2015-м; 116,5 тыс. — в 2017-м; 262,4 тыс. — 2018.

На втором, как ни странно, Непал. Данные есть только за последние два года: 2017 — 9,7 тыс.; 2018 — 22,3 тыс. Ранее, видимо, вторую строчку занимала Беларусь, которая сейчас замкнула тройку лидеров. В 2018-м поступило 22,3 тыс. запросов. Это в два раза больше показателя 2017-го: тогда было 11,8 тыс. Число запросов выросло значительно за несколько лет: в 2015-м было лишь 2,2 тыс.