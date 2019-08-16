Российские политологи призвали сопротивляться политическим репрессиям 2 16.08.2019, 19:23

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Российские политические аналитики написали открытое письмо.

Российские аналитики предупредили о возрождении практики фабрикации политических дел в стране. Возбуждённое Следственным комитетом уголовное дело о массовых беспорядках в Москве, дело о беспорядках в Екатеринбурге и аналогичные процессы приведут к тому, что призывом к массовым беспорядкам может стать любая попытка защитить свои права. Об этом говорится в их открытом письме, опубликованном на сайте радиостанции "Эхо Москвы".

Сфабрикованные дела служат основанием для репрессий против инакомыслящих, избиений, арестов и издевательств, говорится в заявлении. Это началось с того, что закрепленное в Конституции, Декларации прав человека и международных конвенциях право граждан собираться мирно и без оружия было ранее приравнено к административному преступлению.

Авторы обращения призывают "всех, кому небезразлично будущее России, кому дорога гражданская свобода" оказать в любой доступной им форме мирное сопротивление нарастающей волне политических репрессий.

Письмо подписано преподавателями Европейского университета в Санкт-Петербурге, Высшей школы экономики, Карлова университета в Праге, представителями российской Школы гражданского просвещения, Глебом Павловским и отрыто для подписания.

"Мы – люди, которые 10-20-30 лет занимаются российской внутренней и внешней политикой профессионально, – просто свидетельствуем, что "московское дело" полностью сфабриковано на пустом месте", – пишет один из авторов обращения, политолог Александр Морозов. Он призвал присоединиться к письму экспертов, политических обозревателей, отделы политики средств массовой информации, академических специалистов по современной политике.

После состоявшейся 27 июля в Москве несогласованной с властями акции за честные выборы, Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. По нему арестованы 13 человек, ещё один находится в статусе подозреваемого. Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки", в Москве не происходило.