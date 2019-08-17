Что полезнее для здоровья — вино или виноград? 5 17.08.2019, 13:10

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Планируете полакомиться ароматным красным виноградом или выпить бокал каберне совиньон? На здоровье!

Знаете ли вы, что французы с их традиционной кухней, богатой жирами, относительно редко страдают болезнями сердечно-сосудистой системы? Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН* приводит интересное сравнение: жители Франции употребляют 108 г жиров животного происхождения в день, а США — 83.

При этом коронарные заболевания имеются в анамнезе у 115 американцев и 83 французов из тысячи. Ученые объясняют «французский парадокс» в том числе ресвератролом, получаемым из красного винограда, пишет «Новое время».

Ресвератрол: почему стоит обратить на него внимание

Ресвератрол — это вещество группы фитоалексинов, которое производится растениями для защиты от паразитов. Эксперты давно заинтересовались влиянием ресвератрола на млекопитающих. Исследования на грызунах показали, что этот полифенол имеет свойство понижать сахар в крови, бороться с ростом аномальных клеток и с воспалениями.

Виноград и ресвератрол

Конечно, виноград не единственный природный источник ресвератрола. Но определенно самый главный. Поэтому не спешите заказывать БАД, а лучше побалуйте себя ароматной гроздью. И помните, полезный компонент содержится не в каждом сорте винограда, а только в красном.

Полезные сорта красного винограда:

Все сорта винограда делятся на столовые и технические. Повышенным содержанием полезных полифенолов отличаются:

Кишмиш Азос

Чарли

Агат Донской

Томпсон

И конечно, Каберне Совиньон.

Также богат ресвератролом сорт Саперави, а чемпионом по содержанию полезного антоциана среди винных сортов называют французско-уругвайский Таннат.

Эти сорта винограда имеют плотную шкурку, в которой и содержатся флавоноиды, к которым относится ресвератрол.

Красное вино и ресвератрол

Количество ресвератрола в шкурке ягод увеличивается в процессе ферментации. А это значит, что красное вино даже предпочтительнее винограда в качестве источника полезного вещества. Однако нужно учитывать влияние спиртного на печень и быть умеренными в попытках оздоровиться. Отдавайте предпочтение сухому красному вину в небольших количествах.