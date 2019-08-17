Законотворчество la «veni, vidi, vici» Олег Федотов

17.08.2019, 14:50

1,790

Рубикон был перейден.

Конец июня и весь июль, бесспорно, стали настоящей головной болью для тысяч молодых парней. И дело не во вступительной кампании. Вначале 24 июня в Telegram-канале был опубликован проект Закона, сокращающий список «законных» отсрочек, и вступающий в силу через 10 дней после официального опубликования. А потом, буквально за рабочую неделю, этот закон, внесенный в срочном порядке, принимается в двух чтениях «палатой представителей» (26 и 28 июня) и одобряется «советом республики» (28 июня).

Не обошлось и без маленьких сенсаций: ряд «депутатов» либо голосовали против, либо воздержались. И это в отношение закона, касающегося национальной безопасности! Впрочем их количество таково, что не заслуживает точного подсчета.

Последнее же время взоры призывников и их родителей были прикованы к Национальному правовому интернет-порталу Pravo.by (рубрикам «Национальный реестр правовых актов» и «Официальное опубликование»). Обыватели же из числа участников телеграм-канала t.me/otsrochki, обсуждающего Закон об отсрочках, в режиме реального времени повышали юридическую грамотность: вникали в тонкости законодательного процесса и полномочий Конституционного суда, знакомились с законодательством об обращениях и мирных собраниях и практикой его применения, изучали Конституцию, и до сих пор строят прогнозы (в том числе и на свою жизнь). Как ни парадоксально, но этот злополучный закон стал лучшим способом повышения правосознания граждан.

Интерес общественности последнее время был направлен в основном на два момента: дата подписания Лукашенко и «вердикт» Конституционного суда (далее – КС). От первого зависит судьба тысяч молодых людей: выпускников ВУЗов/ССУЗов-2019 и потенциальных абитуриентов. От подписания зависит дата официального опубликования, с помощью которой желающие поступить на первое высшее после ССУЗа, второе очное высшее, в магистратуру или аспирантуру, смогут вычислить день вступления закона в силу и, соответственно, свои шансы на беспрерывное продолжение образования.

Что же, 23 июля Рубикон был перейден – Лукашенко подписал Закон Республики Беларусь № 231-З «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства», 29 июля он был внесен в НРПА, на следующий день официально опубликован, и 10 августа он вступил в законную силу.

От второго же («вердикт» КС) зависело планирование, в принципе ближайшей обозримой жизни (до 27 лет) нынешних и потенциальных призывников (дискуссия о возможностях получения паспорта PP уже начата). А выпускникам школ, реализующим право первой отсрочки, пришлось сейчас решать, где пытаться продолжать образование: в ВУЗе или ССУЗе, ведь разный период обучения предполагает разную продолжительность теперь уже единственной отсрочки.

Вообще, нужно отметить, что момент внесения законопроекта был выбран весьма своеобразно. В апреле стало известно о досрочных «парламентских выборах» осенью 2019 г. (и недавно уже назначенных), а летом «депутаты» практически единогласно лишают часть своих будущих избирателей привычных, «освященных веками» привилегий. Разумеется, если только нынешние «парламентарии» не намерены «переизбираться».

Спекулировать о дате подписания закона, на мой взгляд, было бессмысленным занятием, т.к. нам была неизвестна даже дата внесения одобренного закона Лукашенко на подпись. При этом Конституция предусматривает для главы государства значительное поле для маневра: «закон не считается подписанным и не вступает в силу, если он не мог быть возвращен в «парламент» в связи с окончанием сессии», что случилось уже 28 июня. Т.е., формально, закон об отсрочках мог не вступить в силу до середины октября (02.10. – начало следующей сессии), что, как минимум, удовлетворило бы тех, чье зачисление произойдет раньше. Впрочем, этого уже не произойдет ввиду его подписания 23.07.

То, что закон будет признан соответствующим Конституции, практически не вызывало сомнений, т.к. Конституционный суд давал зеленый свет и не таким законам. Это и произошло 10 июля, когда по результатам рассмотрения, закон был признан соответствующим Конституции Республики Беларусь (Решение от 10 июля 2019 г. № Р-1188/2019). Тем не менее, проанализировать закон и обстоятельства его принятия, будет не лишним.

Законотворчество la «veni, vidi, vici»

Практически все положения рассматриваемого закона навлекли на себя критику общественности, политиков и юристов. Но, несомненно, для нынешних и будущих призывников самыми проблемными стали ст. 1 и 10 закона, вносящие поправки в ст. 32 Закона о воинской обязанности и воинской службы, которая в будущей редакции предоставит отсрочку для продолжения образования один раз: 1) тем, кто впервые поступит в ВУЗ на I ступень очного высшего образования или ССУЗ/ПТУ (очное образование) и 2) тем, кто в момент вступления в силу поправок, уже является студентом, магистрантом, аспирантом, и получил соответствующую отсрочку.

Сложившуюся ситуацию можно описать следующим образом.

На протяжении более десяти лет закон позволял лицам призывного возраста, после получения общего среднего образования, непрерывно учиться в средних специальных и (или) высших учебных заведениях, причем в последних обучаться на I (специалитет) ступени и II (магистратура) и (или) аспирантуре.

В течение всего периода обучения призывники получали законную отсрочку от срочной военной службы и службы в резерве. Несмотря на то, что продолжительность непрерывного обучения могла приводить (и приводила) к увольнению такого лица в запас без исполнения воинской обязанности, такие лица не являлись «уклонистами», т.к. в отношении них действовала презумпция добросовестности (никто не может быть понужден к отказу от своих прав – ст. 58 Конституции).

В июне фактически началась вступительная кампания-2019: 11-го стартовало централизованное тестирование, а 15-го – вступительная кампания в лицеи и колледжи. В этом же месяце проходили выпускные экзамены в средних школах и государственные экзамены в ВУЗах, а в некоторых из них уже 27 июня начали принимать документы в магистратуру.

Впрочем, для ряда лиц вступительная кампания фактически началась еще раньше, когда они, к примеру, решили несколько лет назад, вначале закончить ССУЗ (радиотехнический колледж, к примеру), а потом уже (в 2019 году) повышать квалификацию по выбранной специальности в ВУЗе, зачисление в которых в этом году осуществится по 28 июля и 6 августа. Или решили сначала окончить магистратуру с тем, чтобы в 2019 г., поступить в аспирантуру, зачисление в которую, как правило, осуществляется осенью. Все эти лица реализовали гарантированное им Конституцией право на образование, основываясь на известном им действующем законодательстве.

И, лишь 24 июня в социальной сети ограниченного доступа появился текст внесенного в «палату представителей» 22 июня проекта Закона, существенно сокращающего перечень отсрочек для продолжения образования, и некоторые сопроводительные документы к нему. Про существование данного законопроекта было неизвестно широким массам, он отсутствовал в Плане подготовки законопроектов на 2019 г., не был обнародован на сайтах Национального интернет-портала Республики Беларусь pravo.by или «палаты представителей» (в принципе не размещающей тексты законов и их проектов!).

И практически все время его обсуждения в «парламенте» (с 26 июня по 28 июня) он был доступен лишь через указанный телеграм-канал или в пересказе СМИ. Закон был внесен в срочном порядке и не стал объектом публичного обсуждения.

Справедливости ради отметим, что сама идея будущей корректировки перечня отсрочек, была озвучена уже в начале 2019 года. Но, каким образом?

Вопросу комплектования армии было посвящено совещание Лукашенко с постоянными членами Совета безопасности 26 февраля 2019 г. Им был отмечен и длинный перечень отсрочек, и сокращение количества призывников, и демографическая ситуация, и не достижение желаемых результатов от уже принятых мер, озвучен был и масштаб отсрочек для продолжения образования (80% призывников). После чего было сообщено, что «правительство подготовило проект документа по соответствующим вопросам».

Но, Лукашенко подвел итог сказанному следующим образом: «Сегодня обсудим эти предложения и примем по ним решение. Но надо иметь в виду, что одномоментно нам будет трудно принять все решения.

Хоть у нас и есть проблема с комплектованием Вооруженных Сил, тем не менее, она не катастрофична. Это дает нам возможность идти шаг за шагом, принимая решения по достижению конечной цели».

В сообщении пресс-службы также говорилось: «меры, которые рассматривались на совещании, будут реализованы в два этапа.

Вначале речь идет о том, чтобы навести порядок на всех уровнях – от уроков допризывной подготовки в школах и работы медкомиссий в военкоматах до службы в армии в целом.

Это стало ключевым требованием Лукашенко. Одновременно будут разрабатываться жесткие меры борьбы с уклонистами. Эту работу планируется завершить к осени и доложить о результатах Лукашенко.

Во время второго этапа пересмотрят правила призыва на срочную воен

ную службу. Будут еще раз проанализированы предоставляемые отсрочки, возможно, от некоторых откажутся.

Подумают и над тем, как заинтересовать граждан в выполнении воинского долга. Сейчас обсуждаются самые разные меры, но одномоментно их воплощать в жизнь не планируют.

На совещании было подчеркнуто, что никакой коренной ломки быть не должно, в этих процессах необходимо поступательное движение».

Т.е., ни о какой спешке речь не шла, а вопрос отсрочек и вовсе обозначен вторым в очереди проблем комплектования ВС РБ.

Интересно, что и в одном из главных по значимости выступлений Лукашенко, ежегодном послании, не было каких-то заявлений из категории «все пропало».

Наоборот, говорилось, что те, кто пойдет на нас силой, получат «мощнейший ответ от нашего народа и прежде всего от тех, кто родился суверенным и независимым». Также было указано, что «армия отвечает всем современным требованиям, соответствует задачам государственной политики и способна противостоять любым угрозам. Но главное в военной организации государства – это люди. Мир и безопасность Беларуси обеспечивают образованные, высокопрофессиональные, преданные долгу военнослужащие».

И лишь после принятия закона «парламентом», он был целенаправленно прокомментирован Лукашенко, 3 июля во время выступления по случаю Дня Независимости. Если вкратце, то «бедного», «истоптанного вдоль и поперек» министра обороны Равкова, и «парламентариев», в обиду не дадут, а Лукашенко никогда не подпишет закон, где мы «думаем о катастрофе». Такое впечатление, что февральского совещания в Совбезе и апрельского Послания в принципе не было. Но, повторюсь, этот последний комментарий был дан уже после одобрения закона Советом республики.

Таким образом, появившийся, словно черт из табакерки, этот закон в считаные дни нарушил законные планы значительного числа лиц на продолжение образования в 2019 году.

Здесь следует обратить внимание на один существенный момент: Минобороны (в лице закона) не против того, чтобы абитуриенты-2019 продолжили образование по старым правилам (второе очное высшее; первое высшее после ССУЗа; в магистратуре или аспирантуре), но при условии, что отсрочка будет предоставлена до вступления поправок в силу. Звучит красиво, но дьявол кроется в деталях: отсрочки предоставляются призывной комиссией, начинающей действовать во время призывной кампании (Указ об очередном призыве № 274 от 22 июля 2019 года вступил в силу 23-го). Загвоздка в том, что Закон может успеть вступить в силу до официального зачисления призывника в ВУЗ или до фактического начала работы призывной комиссии. Т.е. лица, зачисленные в учреждения образования и, тем самым, получив законное право на получение соответствующей отсрочки, могут не получить ее, просто не успев эту отсрочку оформить, по не зависящим от них обстоятельствам.

Далее, после вступления поправок в силу ситуация существенно не улучшится, т.к. буквальное прочтение новой редакции ст. 32 Закона о воинской обязанности позволяет утверждать, что после исчерпания единственной отсрочки для продолжения образования в ССУЗе или ВУЗе, лицо призывного возраста, пригодное по состоянию здоровья, может быть призвано на срочную службу в любую призывную кампанию, вплоть до достижения 27 лет, т.е. и в период продолжения образования (в ВУЗе после ССУЗа или магистратуре/аспирантуре после получения I и II ступени высшего образования), если, не попав под первый для него призыв, решит обучаться дальше. Подобная практика является обычным делом и происходит путем использования свободных остатков прошедшего призыва.

Таким образом, вплоть до 27 лет гражданин будет пребывать в неопределенности в отношение перспектив реализации конституционного права на образование, включая зарубежную магистратуру/аспирантуру/бакалавриат, которые будет крайне трудно прервать без негативных последствий (для возобновления стипендии, к примеру). Отметим, что закон не содержит в отношение таких лиц гарантии обязательного направления их на службу в резерве, этот «пряник» озвучивается лишь в интервью чиновников, что может привести к непрозрачному и произвольному решению этого вопроса.

Подводя промежуточный итог анализа процессов разработки и принятия «Закона об отсрочках», можно отметить, что граждане были абсолютно не осведомлены о грядущих кардинальных изменениях в их правовом статусе, характер же официальных сообщений по теме был таков, что они имели право разумно ожидать стабильности их социально-культурных прав и свобод, как минимум в 2019 году.

Олег Федотов, «Наше мнение»