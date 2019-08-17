Брестское «Динамо» запустило продажу билетов на прощальный матч Романа Василюка

Брестское «Динамо» запустило продажу билетов на прощальный матч Романа Василюка1
- 17.08.2019, 15:37
Цена — 3 рубля.
Началась продажа билетов на товарищеский матч между брестским "Динамо" и польской "Ягеллонией", который пройдет в городе над Бугом в субботу, 7 сентября. Встреча станет прощальной для завершившего карьеру форварда Романа Василюка.
Цена билета — 3 рубля, — информирует твиттер "Динамо".
🔥 Началась свободная реализация билетов на товарищеский матч с Ягеллонией.— FC Dynamo Brest (@dynamobrest) August 17, 2019
🤝 "Динамо-Брест" 🆚 "Ягеллония" 📅 7 сентября 🕔17:30
🎫 Цена: 3 рубля
Билеты:
– в фан-шопе "Динамо-Брест" (ул. Советская, 68)
– в интернете на сайте https://t.co/kaWHcTnGwq #ВАСИЛ10К #fcdb1960 pic.twitter.com/bQOU9VNGnq