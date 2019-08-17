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Брестское «Динамо» запустило продажу билетов на прощальный матч Романа Василюка

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  • 17.08.2019, 15:37
Брестское «Динамо» запустило продажу билетов на прощальный матч Романа Василюка

Цена — 3 рубля.

Началась продажа билетов на товарищеский матч между брестским "Динамо" и польской "Ягеллонией", который пройдет в городе над Бугом в субботу, 7 сентября. Встреча станет прощальной для завершившего карьеру форварда Романа Василюка.

Цена билета — 3 рубля, — информирует твиттер "Динамо".


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