Брестское «Динамо» запустило продажу билетов на прощальный матч Романа Василюка 1 17.08.2019, 15:37

Цена — 3 рубля.

Началась продажа билетов на товарищеский матч между брестским "Динамо" и польской "Ягеллонией", который пройдет в городе над Бугом в субботу, 7 сентября. Встреча станет прощальной для завершившего карьеру форварда Романа Василюка.

Цена билета — 3 рубля, — информирует твиттер "Динамо".