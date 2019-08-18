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«Пятилетка» санкций отбросила Россию в 90-ые

  • 18.08.2019, 16:43
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«Пятилетка» санкций отбросила Россию в 90-ые

Процесс уже не остановить.

В этом году исполняется пять лет, как против России были введены первые санкции за аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса, пишет блогер Злой одессит для inforesist.org.

И эти ограничения, как экономического, так и политического характера, называемые некоторые официальными лицами и экспертами из РФ «благотворными», медленно, но уверенно делают свое отнюдь не благотворное дело.

Так, по итогам первой «пятилетки» экономика России в 7,5 раз отстала от мировой, в 6 раз от экономики США и, внимание, в 20 раз от экономики Китая!

На сегодняшний день в России может похвастаться прибылью только сырьевая отрасль. Добыча нефти, газа и угля все эти годы демонстрировала рост, удовлетворяя потребности Кремля в реализации его реваншистских проектов. Но, вполне возможно, в этом году впервые сырьевые отрасли разочаруют Белокаменную, посредственными продажами в Европу газа, падением, как экспорта, так и цен — на нефть.

Но это уже будет подведение итогов в конце года, а пока вернемся к «пятилетке» санкций.

За пять лет торговля в РФ спикировала на 13%, чуть быстрее деградировал сектор коммунальных услуг, обвалившийся на 15%. Падение реальных доходов россиян, сравнимое с падением 1990-х, утащило на дно деятельность домашних хозяйств, просевших на 9%.

Интересные показатели в области hi-tech. Так, сектор высококвалифицированных услуг и научных исследований просел на 3,5%, а производство высокотехнологичных товаров на 2,7%. Казалось бы, не много, по сравнению с остальными секторами, но в действительности статистика в этом секторе стала вестись лишь три года назад.

Таким образом, деградация российской экономики, которой Путин поставил цель до 2024 года войти в ТОП-5 экономик мира, продолжается, причем переходит в режим «семимильных шагов». Ведь с каждым годом санкционное бремя лишь усложняет движение… Даже не вперед или назад, а вообще, хоть куда-то!


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