На границе Беларуси с ЕС снова большие очереди фур и легковушек 18.08.2019, 18:06

Фото: tut.by

Больше всего авто на границе с Литвой.

В пунктах пропуска на границе Беларуси с Евросоюзом снова образовались большие очереди автомобилей. Как следует из информации на сайте Государственного пограничного комитета, по состоянию на 14:00 на границе с Литвой в "Каменном Логе" на выезде из Беларуси было 200 фур и 20 легковых машин, передает Еврорадио.

В "Беняконях" стояло 160 грузовых и 40 легковых машин, в "Привалке" — 170 фур и 20 легковых машин, в "Лоше" — 20 легковых машин, а в "Котловке" — более 50 грузовиков.

На границе с Латвией очереди пока относительно невелики: в "Урбанах" ждут более 60 грузовиков и 10 легковых автомобилей, а в "Григоровщине" стоят 30 грузовиков.

Есть очереди на польской границе: в "Брузгах" — 110 легковых машин и 70 фур, в "Козловичах" — 30 грузовиков, в "Берестовице" — 50 грузовиков, в "Бресте" — 20 легковых машин. К тому же в "Берестовице" на въезде в Беларусь со стороны Польши стоит более 120 фур.