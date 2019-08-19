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Жители Фаниполя обратились к Лукашенко, а к ним пришла милиция

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  • 19.08.2019, 8:42
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Жители Фаниполя обратились к Лукашенко, а к ним пришла милиция

В городе-спутнике Минска просто захотели жить по-человечески.

Жители Фаниполя захотели жить хорошо. Чтобы о бедах в спутнике столицы узнали в Минске, более 400 местных жителей подписали коллективное обращение в областную прокуратуру, Комитет госконтроля и администрацию Лукашенко. Вместо этого власти города выслали к ним милицию, сообщает «Белсат».

Все началось с проблемного дома № 5 на улице Брестская. Люди здесь живут, а коммунальные службы заявили, что не работают, пока застройщик не отдаст долг.

Перекопанный и разбиты дороги, гнилые трубы, положенные с нарушениями технологии, постоянные отключения воды по всему городу – эти проблемы жители Фаниполя требуют расследовать со специальной комиссией. Люди также просят пустить автобус из их города до столичной станции метро «Малиновка», чтобы ездить на работу.

Подписи в июле собрал житель того самого проблемного дома Дмитрий Щеглов, пригласив собраться людей через социальную сеть. В результате у места встречи стояла машина с людьми в штатском, а через пару дней домой к Щеглова пришли четыре милиционера с протоколом.

«Я на основании закона №300-3 об обращениях граждан собирал подписи. Там не установлен порядок, время и способ сбора. А они это пытаются преподнести, что не просто так… Им кто-то сказал куда подъехать и что сделать», – рассказывает Дмитрий Щеглов.

Как пояснил фанипольский участковый Егор Новицкий, Щеглов якобы нарушил закон о массовых мероприятиях, так как пригласил людей собраться без разрешения горисполкома.

Согласно закону о массовых мероприятиях, граждане, чтобы самостоятельно собраться для чего-либо, должны заранее получить разрешение от местных властей, дополнительно оплатить услуги милиции, скорой помощи и коммунальных служб. Изменения ввели после волны социальных протестов в разных городах Беларуси.

Похоже, так же пока посчитал и суд Дзержинского района. Но судья не признал административного протокола о нарушении закона недействующими, а отправил его милиционерам на доработку.


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