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Как видят нашу планету инопланетяне

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  • 19.08.2019, 11:38
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Как видят нашу планету инопланетяне

Ученые показали фото.

Американские исследователи из Корнеллского университета проанализировали 10 тысяч снимков Земли, сделанных спутником NASA Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) в течение 2016 и 2017 годов, и продемонстрировали, как выглядела бы наша планета, если бы ее изучали астрономы-инопланетяне на расстоянии в несколько световых лет. Об этом пишет «Сегодня» со ссылкой на журнал Science.

По словам ученых, аппарат производил съемку на десяти отдельно взятых длинах волн, благодаря которым астрономы могут определить наличие на экзопланете океанов и иных условий для жизни.

В итоге было получено изображение, на котором видны грубые очертания континентов. Ученые объясняют, что это исследование служит отправной точкой для изучения особенностей поверхности земноподобных экзопланет в будущем.


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