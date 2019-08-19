Как видят нашу планету инопланетяне 2 19.08.2019, 11:38

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Ученые показали фото.

Американские исследователи из Корнеллского университета проанализировали 10 тысяч снимков Земли, сделанных спутником NASA Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) в течение 2016 и 2017 годов, и продемонстрировали, как выглядела бы наша планета, если бы ее изучали астрономы-инопланетяне на расстоянии в несколько световых лет. Об этом пишет «Сегодня» со ссылкой на журнал Science.

Here’s what Earth might look like to aliens | Science | AAAS https://t.co/mQeSgagHhS — Disclosureteam Liv (@DisclosureTLiv) August 17, 2019

По словам ученых, аппарат производил съемку на десяти отдельно взятых длинах волн, благодаря которым астрономы могут определить наличие на экзопланете океанов и иных условий для жизни.

В итоге было получено изображение, на котором видны грубые очертания континентов. Ученые объясняют, что это исследование служит отправной точкой для изучения особенностей поверхности земноподобных экзопланет в будущем.