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Forbes посоветовал туристам ехать в Киев вместо Парижа

  • 19.08.2019, 19:45
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Forbes посоветовал туристам ехать в Киев вместо Парижа

Издание отметило в числе плюсов низкий поток туристов, вкусную еду и открытый доступ ко всем достопримечательностям.

Журналист издания Forbes посоветовала путешественникам отправляться вместо Парижа в Киев. В числе плюсов украинской столицы она упомянула относительно небольшой поток туристов, прекрасную кухню и открытый доступ ко всем досторимечательностям.

"В прошлом году Киев посетило 1,6 миллиона человек, в то время, как в Париж наведались 83 миллиона", - отмечает автор материала Рана Гуд.

Низкий поток туристов, по ее словам, это вольный доступ к интересным местам города и местной кухне.

Она также отметила, что поужинать в украинской столице можно вкусно и не по заоблачным ценам.

В числе наиболее интересных мест она упомянула Киево-Печерскую Лавру с ее соборами и пещерами, Михайловский Златоверхий монастырь, Владимирский собор, Золотые ворота, Национальный оперный театр и другие.

А по части кухни автор акцентирует внимание на украинском борще, называя его "must-try", а также на традиционных голубцах.

Также в материале упоминается о близости Киева к Чернобылю, и возможность совершить экскурсию в зону отчуждения.


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