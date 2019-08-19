Дмитрий Басков: Минское «Динамо» кардинально меняет стратегию развития клуба 19.08.2019, 21:01

Гендиректор «зубров» заявил, что прямо сейчас «Динамо» делает решительный шаг в будущее.

Гендиректор минского "Динамо" Дмитрий Басков рассказал о новой стратегии развития клуба.

- Мы готовимся к старту в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги 2 сентября. Турнир, состоявшийся в Орше, стал одним из этапов подготовки, очень важным, но далеко не определяющим. В ростере команды на данный момент 37 игроков, часть из которых на просмотровых контрактах. Также стоит отметить, что для наших легионеров эти матчи стали первыми в ходе предсезонной подготовки, они только начинают вкатываться и набирать форму.

У нас остается две недели на то, чтобы определиться с составом, которым мы войдем в сезон. Впереди еще Кубок Латвийских железных дорог. В Риге тренерский штаб продолжит искать правильные сочетания, изучать возможности игроков, формировать и готовить команду к сезону. Этим процессом мы не могли жертвовать даже ради такого важного турнира, как Кубок Руслана Салея. По итогам матчей с "Динамо-Молодечно" и "Неманом" тренерский штаб получил много важной информации о состоянии команды в целом и отдельных хоккеистов. Безусловно, мы ставим высокие задачи в каждом соревновании, в котором принимаем участие, но все же определяющие для нас поединки начнутся в сентябре.

Клубы белорусской экстралиги, которые нам противостояли в Орше, произвели приятное впечатление. Наш тренерский штаб, в свою очередь, получил еще одну возможность изучить кадровый потенциал национального чемпионата. При этом мы безоговорочно согласились на изменения в регламенте турнира, которые позволили соперникам задействовать больше возрастных хоккеистов и легионеров. Это позволило придать Кубку больше зрелищности, повысить его спортивный уровень и сыграло в пользу интересов болельщиков.

Прямо сейчас "Динамо" делает решительный шаг в будущее, мы кардинально меняем стратегию развития клуба. При формировании состава мы в полной мере ощутили кадровый голод, который испытывает белорусский хоккей и национальная команда, как его вершина. Ставка на легионеров и возрастных хоккеистов помогла бы решить сиюминутные турнирные задачи, но, в конечном счете, привела бы к стратегическому поражению: через несколько лет "Динамо" и сборной стало бы еще труднее добиваться поставленных целей. Поэтому было принято решение омолодить состав. На данный момент мы уже заключили долгосрочные контракты с десятью хоккеистами 19-22 лет, которые в перспективе способны вывести наш клуб и белорусский хоккей на новый уровень. Это Павел Денисов, Андрей Павленко, Артем Аносов, Игорь Мартынов, Дмитрий Дерябин, Иван Дроздов, Илья Литвинов, Вячеслав Грецкий, Никита Толопило, Александр Осипков. Я верю, что тренерский штаб во главе с Крэйгом Вудкрофтом и Михаилом Грабовским и Континентальная хоккейная лига – это идеальные условия для их развития и прогресса. Безусловно, рядом с молодежью должны быть и опытные игроки, которые могут помочь им и повести за собой. С теми, кто способен стать лидерами и наставниками, мы в ближайшее время также определимся.

К слову, этот список динамовской молодежи не окончательный. Не исключаю, что состав "Динамо" пополнят и другие талантливые ребята. Переговоры ведутся сразу по нескольким хоккеистам. Я уверен, что новое поколение белорусских игроков способно вывести наш хоккей на новый уровень. Надо им в этом помочь. Причем, речь не только о "Динамо", но и других белорусских клубах. Конечно, сделай мы это, например, пять лет назад, сейчас не столкнулись бы с подобными трудностями. Но тогда никто не хотел работать на долгосрочную перспективу, ведь это непростой путь, чреватый неудачами и поражениями.

Прошу многочисленных болельщиков "Динамо" с пониманием отнестись к выбранной нами стратегии и тем сложностям, с которыми мы наверняка столкнемся при ее реализации. Сейчас нам необходима ваша поддержка. Могу гарантировать только одно: равнодушных на льду в форме "зубров" в предстоящем сезоне вы не увидите! — цитирует Баскова hcdinamo.by.