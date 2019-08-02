Специалисты рассказали о самых полезных фруктах, ягодах и овощах в августе 2.08.2019, 11:58

Врачи посоветовали обязательно включить в свой рацион питания в августе ряд растительных продуктов.

Эксперты рассказали healthinfo.ua о самых полезных в августе фруктах, ягодах и овощах.

Они напомнили, что традиционно в августе поспевают сливы и ранние сорта яблок. Эти фрукты отличает очень высокое содержание витаминов и полезных макроэлементов в их составе. Так, в сливе есть калий и магний – лучшие нутриенты для улучшения работы сердца, а также витамины группы B и витамин PP, полезные для сосудов, нервов и органов зрения. В яблоках, в свою очередь, содержится эпикатехин - этот полифенол известен своим свойством улучшать кровообращение и повышать иммунитет.

Назвали специалисты и лучшие по их мнению августовские ягоды.

«Чтобы наполнить организм витаминами, не пропустите в августе свежую вишню, виноград и облепиху. В медицине масло облепихи применяют для лечения язвы и других заболеваний ЖКТ», - рассказали они.

Не стоит забывать, август – сезон бахчевых. Эксперты советуют включать в рацион арбузы и дыни, употребление которых помогает восполнить нехватку солей железа, витамина С и каротина.

Среди овощей в августе самыми полезными специалисты считают томаты, сладкие перцы, баклажаны. Также нужно есть молодой картофель – это превосходный источник полезного типа крахмала и витамином С.

По словам экспертов, «300 граммов молодого картофеля могут на 70-75% удовлетворить суточную потребность человеческого организма в витамине С».