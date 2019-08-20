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Самолет «Россия» идет на снижение

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  • 20.08.2019, 7:53
  • 4,438
Самолет «Россия» идет на снижение
ФОТО: 1000INF.RU

Народ в эконом-классе начинает волноваться.

Россия похожа на большой просторный самолет, совершающий дальний перелет и постоянно теряющий высоту. Проблемы множатся, и если посмотреть, что происходит в салоне, прежде всего в его задней части, то это очевидно, пишет журналист немецкого издания Deutschlandfunk Тилко Грис (перевод — inosmi.ru).

Спереди, в элегантном бизнес-классе, пассажирам относительно безразлично, что происходит в задней части самолета. Тут люди думают о бизнесе, а он во многих сферах продолжает процветать. Например, в Росатоме, государственном атомном концерне. Его бизнес-модель состоит в том, чтобы из ядерного топлива извлекать как можно больше энергии и денег, и эта модель работает, если судить по итоговому балансу, очень хорошо. Правда, в балансе ничего не сказано о том, какие расходы могут возникнуть в долгосрочной перспективе.

Совсем недавно в отдаленной местности, в последних рядах эконом-класса, где никто из пассажиров бизнес-класса никогда не бывал, протестировали новую крылатую ракету. В результате аварии там произошел выброс радиации, но ветер донес ее только до нескольких последних рядов, где сидит всего парочка провинциальных простофиль. До обитых кожей сидений в передней части самолета она не доходит.

Народ в эконом-классе начинает волноваться

А так как бизнес-класс еще и бесцеремонно швыряет свой мусор назад и там в одном месте вдруг вспыхивает пламя, а огнетушителей нет, народ в эконом-классе начинает волноваться. Того, кто встает, чтобы высказаться, быстро заковывают в наручники и запирают на время в туалете. Стюарды хорошо вооружены и могут делать что хотят.

Поэтому большинство пассажиров предпочитают не высовываться и ничего не предпринимать. А по бортовой телесети, работающей беспрерывно, все время передают, насколько жизнь в самолете лучше, чем за его бортом.

Время от времени к пассажирам обращается капитан самолета. Он говорит, что облетит зону с плохой погодой, предостерегает от вражеского окружения и обещает сделать жизнь на борту еще лучше и удобнее для всех. Это он обещал уже не раз, но все равно большинство пассажиров ему аплодируют. Они предпочитают этого капитана и закрепленное за ними место, с которого им не сдвинуться всю жизнь. Выживать в этом самолете на жестких сидениях эконом-класса и так нелегко.

Чем серьезнее проблемы в эконом-классе — тем решительнее привилегированная публика в бизнес-классе, где и политической элите предоставлено большее пространство для ног и разные дополнительные услуги, задергивает занавеску, чтобы не смотреть на то, что творится сзади. Они успокаивают себя мыслью, что в этом великолепном самолете, полном ресурсов, они могут лететь вечно.

Богатой элите разрешено грабить пассажиров эконом-класса

Потому что так гласит пакт, который они заключили с капитаном. Он ясно дал понять, что только он избран для управления самолетом. А богатой и влиятельной элите он разрешил разграблять средства существования эконом-класса. Вот почему горят миллионы квадратных километров леса в Сибири, вот почему так небрежно обращаются с ядерными материалами. Ну а если что-то и пойдет не так и кусочек русской земли будет заражен, выжжен или станет непригодным для жизни, то останется еще много других — так думают равнодушно сидящие впереди.

Только так можно объяснить то, как власти и концерн Росатом ведут себя с жителями населенных пунктов рядом с ракетным полигоном: сначала было сказано, что радиационный фон повышен, затем они опровергли собственное сообщение, но некоторое время спустя опять его подтвердили.

Наверное, когда-нибудь каким-то мужественным правдолюбам удастся сложить вместе все детали и объяснить, что произошло на самом деле. Но изменения курса медленно снижающегося самолета они добиться не смогут. Однако известно, что произойдет, если в задних рядах сразу встанет много людей, которые не дадут запереть себя в туалетах.

Самолет может потерять баланс.


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