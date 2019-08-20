Саснович одержала уверенную победу в первом раунде турнира в Нью-Йорке 1 20.08.2019, 8:24

Александра Саснович

Белорусская теннисистка выиграла поединок с Полоной Херцог.

Белорусская теннисистка Александра Саснович начала турнир в Нью-Йорке с уверенной победы над словенкой Полоной Херцог — 6:3, 6:2, сообщает tut.by.

В начале игры Херцог оказывала сопротивление, так как у Александры были проблемы на своей подаче, но, как только она с ними справилась, у словенки не осталось никаких доводов против почти не ошибавшейся белоруски.

В следующем раунде Саснович встретится с Магдой Линетт или Кайей Канепи.