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«Вода в реке отравлена»: в больницу Северодвинска поступил пациент с тяжелой интоксикацией

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  • 20.08.2019, 12:58
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«Вода в реке отравлена»: в больницу Северодвинска поступил пациент с тяжелой интоксикацией

Врачи опасаются радиоактивной природы заражения поступившего к ним пациента.

В Центральную медико-санитарную часть Северодвинска поступил больной с симптомами острого отравления, которое может быть вызвано употреблением воды из местной реки Солзы. Такую информацию Newsader получил от знакомого с обстоятельствами дела анонимного источника в медицинских кругах.

По его словам, из приватного разговора врачей следовало, что они опасаются радиоактивной природы заражения поступившего к ним пациента. Медики полагают, что местные водные ресурсы могли быть отравлены радиацией в результате испытаний ракетного двигателя, работающего на ядерных изотопах.

Наш источник приводит якобы сказанные одним из докторов слова: "Вода в Солзе отравлена. Отсюда надо валить".

Newsader в настоящее время проверяет поступившую информацию.

Солза – река в Архангельской области России, впадающая в Белое море со стороны села Нёнокса, рядом с которым 8 августа произошла авария при испытании ядерного устройства на морском военном полигоне. На Солзе расположены водозаборные сооружения города Северодвинска, а также Солзенский производственно-экспериментальный лососёвый завод.

В службе МЧС, однако, на прошлой неделе указывали, что лабораторный анализ взятых в регионе проб грунта, песка и воды, в том числе в Солзе, соответствуют естественному природному фону по альфа-, бета- и гамма-частицам.

Ранее в Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний заявили, что две российские станции радиационного мониторинга в Кирове и Дубне прекратили передавать данные о радиационном фоне после того, как 8 августа на военном полигоне в Архангельской области взорвался ракетный двигатель.

10 августа ОДВЗЯИ зафиксировала сейсмические и инфразвуковые колебания, совпадающие по времени с аварией на военном полигоне в Архангельской области.

По данным Минобороны, 8 августа на военном полигоне под Северодвинском взорвался "жидкостный двигатель". В результате происшествия погибли пятеро специалистов Росатома и двое военных. Российские ученые заявили об испытании ядерного устройства. Минобороны заблокировало для судоходства район Белого моря, где произошла катастрофа.

Согласно Росгидромету, радиационный фон в Северодвинске в течение нескольких часов после взрыва ядерного устройства превышал норму в 4-16 раз. Эта информация соответствует сведениям, первоначально представленным на сайте северодвинской администрации. Позже власти Северодвинска удалили информацию о скачке радиации, объяснив, что "ситуацией занимается Министерство обороны Российской Федерации". Власти заверяют, что в настоящее время фон нормализовался. Минобороны с самого начала отрицало факт радиоактивного заражения.

Американские эксперты склоняются к тому, что Россия испытывала под Северодвинском крылатую ракету с ядерным двигателем. США закрыли аналогичный проект еще в 1960-е годы из-за его неэффективности и высокой радиационной опасности как для самих испытателей, так и для окружающей среды в целом.


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