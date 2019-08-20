Андрей Паук: Блогер в Октябрьском — это вторая власть 20.08.2019, 15:36

Большинство простых людей поддерживает независимых блогеров в своих городах.

На каналу Youtube-канале «Страна для Жизни» Сергея Тихановского появилось интервью с Андреем Пауком, создателем блога "Рудобельская показуха". Это видео открывает серию интервью с белорусскими блогерами, теми, кто ведет свой Youtube-канале и решает социальные задачи белорусов.

Андрей Паук ведет свой канал "Рудабельская паказуха" с 2014 года в Октябрьском. Он считает, что нужно просвещать и образовывать население, и в первую очередь начинать с села. Андрей уверен, что занимается нужным и важным делом. Себя он называет в Октябрьском - "вторая власть". Большинство простых людей поддерживает Паука и чиновники прислушиваются к нему.

Одним из важнейших достижений Андрей считает сбор подписей на приобретение автомобиля скорой помощи. В районе оказание медицинских услуг на очень низком уровне. Андрей также помогает решать проблемы с трудовыми отношениями на предприятиях местным жителям. Все это приходится делать так как нет в стране своего честного телевидения.

Однако Андрей считает что страшнее режима сами наши люди, которые не хотят что-то менять.

Система реагирует на блогеров и не так давно на Андрея завели уголовное дело за "минирование". Силовики утверждают что он отправил уведомление о минировании со своей электронной почте. До сих пор Андрей не может получить ответ от прокуратуры что это было.

Паук уже давно бы уехал из Рудобелки, но семья, дети, обязательства перед людьми и любовь к родине не располагают к этому.

Андрей часто стоял с одиночными пикетами в Октябрьском. На плакатах он писал всегда тексты с юмором и его никогда не забирали. Например: "В нашем РОВД придурков и отморозков нет. Если это не так - накажите меня". Паук рекомендует всем активистам хвалить власть с юмором. И тогда никто не будет вас наказывать.

Люди очень медленно образовываются и просвещаются. Не хватит даже целой жизни чтобы успеть что-то изменить и увидеть перемены. Нужно чтобы целое поколение поменялось, чтобы мы жили в стране для жизни. Люди должны сами принимать решения а не ждать героя, нового лидера. Нужно задавать вопросы чиновникам а не молчать. Наша абыякавасць мешает нам жить в стране для жизни.