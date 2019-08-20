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В Россонском районе медведь ходит в деревню за грушами

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  • 20.08.2019, 19:01
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В Россонском районе медведь ходит в деревню за грушами

В Кульнево медведи к людям вышли впервые.

Деревня Кульнево находится примерно в 30 километрах от Полоцка и Россон. Вокруг - лес, две реки. Постоянно здесь живут около 8 семей, на лето приезжают дачники. 89-летняя Надежда Игнатьевна живет на отшибе, совсем рядом с лесом. Утром 17 августа женщина вышла из дома и увидела, что во дворе ночью кто-то побывал: у груши были обломаны ветки, а вокруг - следы животного. Надежда Игнатьевна сразу определила: медведь. А уже вечером увидела его лично. Оказалось, молодой медвежонок приходил, чтобы поесть спелых сладких груш, пишет kp.by.

Надежда Игнатьевна, увидев медведя, попыталась его отругать, а потом побежала к соседям звонить егерю и в милицию. Фото: УВД Витебского облисполкома

– Надежда Игнатьевна рассказывала, как все было: она за этим медведем погналась – хотела догнать видимо, накричала на него. Веником прогоняла. Наверное, от страха она не поняла всю опасность ситуации: мало ли что у этого медведя на уме, - рассказывает соседка женщины. У Надежды Игнатьевны телефона нет, поэтому поговорить с ней не получилось.

Напуганная женщина решила вызвать милицию, но к тому времени мишки уже и след простыл, похитителя груш поймать не смогли. В деревне медведя тоже не обнаружили. Но, по рассказам местных жителей, недавно в Кульнево его видели снова.

- Я вышла из дома, собиралась к брату, - рассказывает Людмила. - Вижу: кто-то стоит прямо на дороге. Мне сначала показалось, что это собака, потом поняла, что медведь. Он еще так стал, повернул ко мне голову, лапки приподнял. Постоял так немного и дальше пошел. А я даже не испугалась почему-то, все было, как в кино, - продолжает собеседница. – Потом, правда вернулась домой за палкой – мало ли что, уже стало страшно. Думала, может он к соседям зашел. Знакомым рассказывала - многие не верят, что у нас такое происходит. Теперь жутковато и в грибы сходить.

Животному понравились спелые ароматные груши. Фото: УВД Витебского облисполкома

Директор Россонского лесхоза Владимир Карпович говорит, что в лесах района сейчас живет примерно около десяти медведей.

- Каждый год мы получаем сообщения о том, что медведь разворотил пасеку, улей. В этом случае животное немного перешло черту и слишком близко приблизилось к людям. В деревне живет не так много человек, поэтому у медведя притупляется страх. Их привлекает мед, в этом случае аромат сладких груш. Особенно опасны медведи-самцы и самки с медвежатами - с ними лучше не шутить. Если видите медведя, старайтесь убежать, не привлекая внимания, чтобы животное вас не заметило.

Не так давно в двух деревнях Городокского района медведи разорили пасеки.

Пчеловод подсчитал: медведи только на его пасеке нанесли ущерб в 2,5 тысячи рублей. Фото: Виталий МАКОВСКИЙ.

- Сетку высотой в два метра медведь разрывает и идет на пасеку средь бела дня. Сосед сварил ограду из шестидюймовых металлических труб – разломал! Столбы, забитые в землю на полтора метра, расшатал и вырвал! Идет на пасеку, поднимает улей, разбивает о землю, достает рамки, часть выедает на месте, а часть уносит в лес и ест там, - рассказывали «Комсомолке» местные жители. В деревнях Евино и Шпаково из-за медведей даже поубавилось дачников: дома охраняли с собаками, на ночь оставляли свет в окнах. Как-то повлиять на медведя сложно: животное занесено в Красную книгу, и решение о том, чтобы усыпить его или перевезти в другое место, принимают на уровне Министерства природных ресурсов.


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