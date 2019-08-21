Хуан Гуайдо: Чиновники в окружении Мадуро пытаются спасти самих себя 21.08.2019, 7:52

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Фото: Zuma / TASS

В действиях сторонников узурпатора нет координации.

Лидер венесуэльской оппозиции и исполняющий обязанности президента этой страны Хуан Гуайдо считает, что чиновники, связанные с режимом Николаса Мадуро, пытаются «спасти самих себя».

В эксклюзивном интервью Испанской службе «Голоса Америки» Гуайдо прокомментировал известие о том, что люди из ближнего окружения Николаса Мадуро обращаются к американским правительственным чиновникам по различным каналам.

«Кажется, что каждый из них ищет личного спасения, когда мы хотим спасти Венесуэлу», - сказал Гуайдо в интервью, отметив, что в действиях тех, кто предан Мадуро «нет координации».

Агентство Associated Press (AP) сообщило, что США инициировали секретную связь с Диосдадо Кабельо, президентом Национального учредительного собрания Венесуэлы. В сообщении AP говорится, что сторонники Мадуро пытались получить гарантии того, что они не пострадают от репрессий, если откажутся от власти.

Кабельо позднее опроверг эту информацию как «ложь и манипуляции». Во время пресс-конференции в Каракасе он саркастически ответил на вопрос о материале AP, сказав, что «если предполагается, что это секрет, то я ничего не могу об этом сказать».

Гуайдо в интервью «Голосу Америки» отметил, что ему известно, что некоторые представители Мадуро находятся в Соединенных Штатах. Он не стал вдаваться в детали, но сказал, что такая поездка в США является «инициативой ответственного правительства».

Washington Post и другие американские издания сообщили на этой неделе, что делегаты учредительного органа Венесуэлы, созданной Николасом Мадуро Национальной конституционной ассамблеи, предложили возможность проведения президентских выборов до того, как переговоры между оппозицией Венесуэлы и правительством Мадуро, состоявшиеся на Барбадосе, были приостановлены. Целью переговоров было найти выход из политического тупика.

На вопрос, станет ли он участвовать в президентских выборах вместе с Мадуро, Гуайдо сказал, что «будет очень трудно пойти на свободные и демократические выборы с узурпатором».

«Мы не собираемся играть в такую игру», - сказал Гуайдо.

Он сказал, что выступит за снятие санкций США, наложенных на венесуэльских правительственных чиновников, если сторонники Мадуро поддержат требование об отставке нынешнего, узурпировавшего власть руководства страны.

В январе Гуайдо объявил себя лидером Венесуэлы, опираясь на конституционные полномочия главы Национального собрания. Он называет нелегитимным переизбрание Мадуро в прошлом году из-за мошенничества на выборах. США и десятки других стран признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Россия, Китай, Иран и Куба по-прежнему поддерживают режим Мадуро.