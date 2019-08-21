ГАИ оштрафовала пешехода за отсутствие страховки и техосмотра 5 21.08.2019, 9:59

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Ситуация выглядит анекдотичной.

Кратко об этой истории СМИ уже упоминали. Шутка ли, в спецподразделении ГАИ "Стрела" составили на отца семерых детей из Телехан россыпь постановлений о нарушении ПДД водителем… электроколеса (мотор-колеса), предназначенного для установки на велосипеды, но в данном случае приделанного к раме от мопеда, пишет abw.by.

Эта тема могла быть забыта, но с учетом резонанса в СМИ после лишения "прав" нетрезвого товарища на электросамокате и трезвого лихача, несшегося со скоростью 75 км/ч по улице Орловской в Минске, мы решили более подробно разобраться, кто на чем ездит и как это совместить с ПДД.

Honda «Рига"?

Александр, будучи обладателем простого электроколеса, а также человеком технически образованным и с творческим подходом, не придумал ничего лучше, как приделать это самое электроколесо к раме от мопеда Honda. Конструкция получилась так себе с эстетической точки зрения, но из точки А в точку Б доехать это чудо конструкторской мысли могло вполне спокойно.

Именно так и сделал Александр, проложив маршрут на своем незапатентованном "ноу-хау" по местным достопримечательностям. Все было бы хорошо, но планы Александра в какой-то части совпали с планами спецподразделения ДПС ГАИ МВД Беларуси "Стрела" - их пути пересеклись, что не сулило мужчине ничего хорошего. Претензий у инспекторов было много: управление транспортным средством, указанным в протоколе как мопед "Рига" (почему - так и осталось загадкой при наличии бирки от Honda), без страховки, технического осмотра и допуска к участию в дорожном движении, без шлема, без водительского удостоверения соответствующей категории, без регистрации и еще без много чего, что, по мнению инспекторов, должно было быть.

О том, что в спецподразделении "Стрела" - люди серьезные, Александр был наслышан, но их влияние на себе испытал впервые.

"Что ты такое?»

Эмоции улеглись, и стал Александр осознавать, что зря согласился с целой пачкой нарушений ПДД. Во-первых, какой же это мопед, если двигателя внутреннего сгорания нет, а вместо него в движение устройство приводит электродвигатель? И какой же он водитель, да и водитель чего именно? Вопросов было много, как и жалоб, поданных в различные инстанции. Во многом с доводами Александра согласились, но то, как это было сделано, достойно обсуждения и в какой-то степени уважения. Для начала о том, к какой категории транспортных средств ГАИ все же отнесло это чудо-устройство.

Тут смущает такая терминология, как "может приводиться в движение с помощью электродвигателя" и "по сути - это". "Может приводиться" означает, что может и не приводиться - можно и ногой отталкиваться, и с помощью электродвигателя эту конструкцию перемещать. Такая формулировка носит условный и сомнительный характер, а любые сомнения трактуются сами понимаете в пользу кого. Тем не менее электроколесо с рамой от мопеда было признано механическим транспортным средством. Хотя по технической инструкции завода-изготовителя такое колесо предназначено для установки на велосипеды путем крепления на раме. А если бы Александр все же к велосипеду его прикрепил, как велит инструкция, то "это" тоже стало бы механическим транспортным средством?

Но не на всякое механическое транспортное средство полагается страховка и допуск к участию в дорожном движении. В том же п.149 Положения о страховой деятельности в Республике Беларусь есть такая категория, как мопед, на который и распространяется обязательное страхование, также мопеды должны проходить техосмотр и регистрацию в ГАИ. Но мопедом данную конструкцию не признали, а признали механическим транспортным средством. Например, комбайн - это тоже механическое транспортное средство, но обязательному страхованию, как и ТО, не подлежит, поскольку для участия в дорожном движении не предназначен.

Отдадим должное: в спецподразделении "Стрела" УГАИ МВД разобрались с тонкостями законодательства и направили в Генпрокуратуру ходатайство об отмене четырех вынесенных ранее постановлений, данное ходатайство было удовлетворено. И здесь редакция ABW.BY хочет отметить, что признавать свои ошибки вовсе не стыдно. Куда хуже, зная об этих ошибках, пытаться оставить все как есть. Тут, как говорится, респект.

В одиночестве осталось только постановление о привлечении Александра к ответственности за невыполнение требований инспектора ГАИ об остановке, которое не было отменено. Суд оставил его в силе как законное и обоснованное.

Статья 18.21. Невыполнение требования об остановке транспортного средства

1. Невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, требования сотрудника органов внутренних дел об остановке транспортного средства - влечет наложение штрафа в размере от двух до восьми базовых величин.

2. Невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, неоднократных требований сотрудника органов внутренних дел об остановке транспортного средства - влечет наложение штрафа в размере от трех до десяти базовых величин или лишение права управления транспортными средствами сроком до шести месяцев.

3. Деяние, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, повлекшее преследование такого лица сотрудниками органов внутренних дел, - влечет наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до двух лет или без лишения.

Судить о том, было преследование или не было, не будем: у участников событий своя правда, склоняться к версии одной из сторон мы не собираемся. Но упомянутая статья КоАП начинается со слов "невыполнение лицом, управляющим транспортным средством". А транспортное средство ли то, на чем передвигался Александр? Напомним, что электроколесо, как следует из инструкции завода-изготовителя, устанавливается на раму велосипеда:

Если бы это была рама от велосипеда, тогда никаким механическим транспортным средством это "устройство", возможно, и не было бы, но Александр установил мотор-колесо на раму от мопеда, и ГАИ признала эту конструкцию механическим транспортным средством. А какая разница, собственно говоря, от чего рама? Тут могут быть различные мнения, мы выразим свое: разницы особой нет, принцип, который приводит конструкцию в движение, одинаков - за счет электротяги.

Пешеход на колесах

Недавно редакция ABW.BY посвящала вопросу о том, что такое скоростные электросамокаты и как это увязать с ПДД и другими законодательными нормами, отдельный материал, в котором были приведены мнения специалистов профильных организаций.

Сделано это было после того, как официальный представитель ГАИ Беларуси на отечественном телеканале сообщил, что планируется отнести различные устройства на электротяге к мопедам.

"Подготовлены изменения в законодательство, которые в ближайшее время вступят в силу, - отметил официальный представитель УГАИ МВД Станислав Соловей. - Электросамокат может развивать скорость до 25 километров в час, а иногда гораздо больше. Планируется, что пользователи устройств, которые развивают скорость до 25 километров в час, будут приравниваться к пешеходам. Более мощные устройства с электродвигателями уже будут приравниваться к мопедам либо мотоциклам, на которые нужно водительское удостоверение, техосмотр и страховка".

Напомним, что это официальная позиция Госавтоинспекции: если скорость до 25 км/ч, то это будет пешеход, если более 25 км/ч, то это водитель со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями, в том числе обязанностями иметь страховку и проходить техосмотр.

Смотрим внимательно на технические характеристики электроколеса, установленного Александром на раму от мопеда.

"До 25 км/ч", и это при условии установки на велосипед. Рама же от мопеда тяжелее, а значит, скорость конструкции, изобретенной Александром, будет и того меньше. Теперь возвращаемся к сказанному официальным представителем ГАИ МВД: до 25 км/ч - значит, пешеход. Понятно, что это нововведение только планируется, но если официальную позицию ГАИ применить к нашей теперешней ситуации, то за отсутствие страховки и ТО к ответственности привлекли... да, правильно - пешехода.

В настоящий момент все владельцы различных модных гаджетов: моноколес, электросамокатов, гироскутеров и прочих - пешеходы, а пешеходу в соответствии с ПДД не запрещено двигаться со скоростью "до" или "не более". Мы же полагаем, что конструкцию Александра скорее можно отнести к электросамокатам (электровелосипедам): принцип приведения в движение один и тот же, крепление на раму одинаковое, а значит, он пешеход, а не водитель транспортного средства непонятной категории.

ПДД гласят:

2.69. транспортное средство - устройство, предназначенное для движения по дороге и для перевозки пассажиров, грузов или установленного на нем оборудования...

Исходя из данного определения, закрепленного в ПДД, раму от мопеда с электроколесом с натяжкой, но можно подвести под понятие "транспортное средство", ведь и по дорогам "оно" передвигается, и для перевозки пассажиров оборудовано, как видно на фото.

Но пока четких критериев для остальных модных электрогаджетов нет, что вносит сумятицу в квалификацию действий лиц на электросамокатах, гоняющих с большой скоростью по дорогам общего пользования или, что еще хуже, "под мухой". Не так давно одного такого деятеля лишили "прав" на три года за управление электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения. Только вот каких "прав"? На управление электросамокатом? Так они и не требуются. Тогда на управление транспортным средством? Да.

Но электросамокат по своей конструкции и назначению не предназначен для перевозки пассажиров. Возвращаемся к определению транспортного средства - это устройство, предназначенное для движения по дороге и для перевозки пассажиров. Вот если бы "и" заменить на "или" в этом определении, то тогда вопросов было бы меньше. Выехал на дорогу - значит, это устройство, предназначенное для движения по дороге, пусть даже и не предназначенное для перевозки пассажиров. Все-таки связка "и" говорит о том, что "транспортное средство" должно одновременно соответствовать двум критериям - и для передвижения по дорогам, и для перевозки пассажиров.

Наш вердикт

Владельцы электроскутеров и других модных девайсов, наслаждайтесь достижениями науки и технологий, пока вы пешеходы и требований к вам не очень много. Но все идет к тому, и последняя практика ГАИ это показывает, что грядут изменения. Обладатели всяких разных электроустройств, тем более скоростных, приобретут обязанности владельцев транспортных средств со всеми вытекающими последствиями, а главное - обязанностями перед другими участниками дорожного движения.

По факту изменения уже работают, учитывая привлечение нетрезвого товарища на электросамокате к ответственности как лица, управлявшего транспортным средством. А там и водительское удостоверение, и регистрация, и техосмотр, и страховка, и госпошлина за допуск подоспеют, причем все разом.

Государство не дремлет.