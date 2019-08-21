Дания назвала условие продажи Гренландии

Дания назвала условие продажи Гренландии6
- 21.08.2019, 11:06
- 4,306
В королевском доме страны назвали предложение Трампа комплиментом.
Дания предложила решить судьбу продажи острова США местным жителям. Об этом cообщает Newsweek.
Принцесса Дании Антония Шаумбург-Липпе заявила, что остров отправится под крыло США при одном условии: если этого захотят местные жители. Ее мнение разделили ее сын Марио Макс Шаумбург-Липпе.
«Народ Гренландии должен и может решать свою собственную судьбу», — заявила принцесса.
Она назвала предложение о покупке комплиментом для Гренландии, поскольку только «желанные земли получают такие предложения».