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Дания назвала условие продажи Гренландии

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  • 21.08.2019, 11:06
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Дания назвала условие продажи Гренландии

В королевском доме страны назвали предложение Трампа комплиментом.

Дания предложила решить судьбу продажи острова США местным жителям. Об этом cообщает Newsweek.

Принцесса Дании Антония Шаумбург-Липпе заявила, что остров отправится под крыло США при одном условии: если этого захотят местные жители. Ее мнение разделили ее сын Марио Макс Шаумбург-Липпе.

«Народ Гренландии должен и может решать свою собственную судьбу», — заявила принцесса.

Она назвала предложение о покупке комплиментом для Гренландии, поскольку только «желанные земли получают такие предложения».


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