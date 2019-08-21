Премьер Молдовы требует вызвать посла в РФ из-за визита Шойгу в Кишинев 2 21.08.2019, 16:01

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Майa Санду

Фото moldova24.info

Майя Санду сделала заявление на заседании правительства.

Премьер-министр Молдовы Майя Санду потребовала, чтобы министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску вызвал посла Молдовы в России Андрея Негуцу для консультаций.

Об этом Санду заявила на заседании правительства 21 августа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Она планирует разобраться, почему визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Кишинев, который планируется 24 августа, не согласовали официально с правительством.

Премьер также обратилась к министру обороны Павлу Войку с замечанием, в котором отметила, что Молдова не будет подписывать с Российской Федерацией никаких соглашений в области обороны во время визита Шойгу. По ее словам, визит российского министра обороны не согласовали с правительством, поэтому он не может считаться официальным, и никакие официальные договоры или соглашения подписывать нельзя.

"Мы не можем запретить иностранным гражданам приезжать в Молдову. Но визит Шойгу в нашу страну может быть только частным", - подчеркнула Санду.

"В следующий раз, когда захотите кого-то официально пригласить в Молдову, нужно сделать это по закону, согласовать с МИД и составить протокол. Если эти процедуры не соблюдены, значит, это неофициальный визит", - заявила она министру обороны.

Войку был назначен на должность министра обороны 8 июня. Один из первых своих визитов он совершил в Москву, где обсудил с Шойгу сотрудничество в сфере безопасности.

До назначения он был советником президента Молдовы Игоря Додона. После назначения он отказался однозначно оценить присутствие на территории страны российских войск.