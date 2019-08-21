закрыть
21 августа 2019, среда, 17:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Какой будет погода до конца недели

  • 21.08.2019, 16:05
  • 1,363
Какой будет погода до конца недели

Прогноз на несколько ближайших дней.

22 августа погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе, ночью и утром по восточной половине страны сохранится влияние уходящего фронтального раздела, сообщает Гидромет.

Ожидается переменная облачность. Ночью и утром преимущественно по восточной половине кратковременные дожди, местами грозы. Днем в основном без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер северный умеренный при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+15°С, по юго-востоку +16..+18°С, максимальная - в середине дня +19..+25°С.Атмосферное давление ночью будет интенсивно расти, днем существенно не изменится.

В последующие двое суток 23 и 24 августа погодные условия в нашей стране будет определять антициклон, смещающийся с Западной Европы.

Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в низких местах и вблизи водоемов слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью +7..+14°С, днем +20..+27°С.


популярное за неделю

Мнение

Белорусская АЭС - угроза нового Чернобыля
Белорусская АЭС - угроза нового Чернобыля Андрей Санников
Историки на дроце
Историки на дроце Дмитрий Растаев
Мы увидели очередную демонстрацию бессилия Лукашенко
Мы увидели очередную демонстрацию бессилия Лукашенко Валерий Карбалевич
Сериал «Чернобыль» ждет продолжение «Северодвинск-Островец»?
Сериал «Чернобыль» ждет продолжение «Северодвинск-Островец»? Татьяна Новикова