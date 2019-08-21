Какой будет погода до конца недели 21.08.2019, 16:05

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Прогноз на несколько ближайших дней.

22 августа погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе, ночью и утром по восточной половине страны сохранится влияние уходящего фронтального раздела, сообщает Гидромет.

Ожидается переменная облачность. Ночью и утром преимущественно по восточной половине кратковременные дожди, местами грозы. Днем в основном без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер северный умеренный при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+15°С, по юго-востоку +16..+18°С, максимальная - в середине дня +19..+25°С.Атмосферное давление ночью будет интенсивно расти, днем существенно не изменится.

В последующие двое суток 23 и 24 августа погодные условия в нашей стране будет определять антициклон, смещающийся с Западной Европы.

Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в низких местах и вблизи водоемов слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью +7..+14°С, днем +20..+27°С.