На чемпионате мира в Австрии утонул белорусский паралимпиец 22.08.2019, 7:35

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Фото: Министерство спорта и туризма РБ

33-летний мастер спорта был родом из Лиды.

В Австрии на чемпионате мира по академической гребле утонул белорусский паралимпиец Дмитрий Рышкевич, сообщает пресс-служба Министерства спорта.

Трагедия произошла на официальной тренировке. Обстоятельства гибели 33-летнего спортсмена-колясочника из Лиды выясняет местная полиция.

Дмитрий Рышкевич — мастер спорта Беларуси по академической гребле. В 2003 году он попал в автоаварию и чудом выжил. После этого мужчине сделали около двадцати операций, и он вернулся в спорт — уже паралимпийский.

Рышкевич неоднократно становился чемпионом и призёром международных соревнований по академической гребле на тренажёрах "Концепт".