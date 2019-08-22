БАТЭ остался один шаг до группового этапа Лиги Европы 22.08.2019, 12:02

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Соперник - «Астана» из Казахстана.

Команды уже встречались в 2016-м. Кстати, тоже в плей-офф Лиги Европы. Тогда БАТЭ руководил Александр Ермакович. Дома ребята из Казахстана победили 2:0. На выезде сыграли 2:2, пишет для «Онлайнера» Никита Мелкозеров.

В групповой этап прошла «Астана». БАТЭ без осенних еврокубков остался горевать над своей статистикой встреч с клубами из Казахстана. Ведь в 2013-м заряженный на группу ЛЧ Борисов под руководством Виктора Гончаренко дважды скрутился «Шахтеру» из Караганды — 0:1 дома и 0:1 на выезде. Теперь командой заведует Алексей Бага, который смотрит на мир с позитивом. Матч с «Астаной» начнется в 17:00 по белорусскому времени.

В принципе, другого выхода и нет. Команде нужно поддерживать реноме лидера белфутбола, да и заработать было бы не лишним. Известно, что бюджет борисовского клуба в основном полнится выплатами от УЕФА.

Перед матчем с «Астаной» (первый играется на выезде) Алексея Багу спросили, станет ли трагедией отсутствие квалификации в группу. Белорус ответил, что перед каждым выездным матчем начиная с противостояния с польским «Пястом» неизменно слышит про это.

— Слово «трагедия» я бы вообще убрал из спортивного лексикона. Когда говорим не о спорте, порой вокруг происходят серьезные и очень страшные вещи — проблемы людей со здоровьем, какие-то, не дай бог, катастрофы. Вот это трагедии. А когда речь идет о спорте... Две команды стремятся пройти дальше, но пропуск в следующий раунд один. Конечно, очень неприятно оказаться проигравшим. Все-таки, проходя дальше, получаешь насыщенный европейский календарь с шестью дополнительными поединками, плюс финансовые выгоды клубу. А уступив, такого лишаешься. Но это никак не трагедия… — цитирует Багу официальный сайт БАТЭ.

У команды к концу европейской квалификации все более-менее наладилось с составом. К отсутствию вратаря Дениса Щербицкого и защитника Егора Филипенко все привыкли. Что касается состава «Астаны», то он попросту более маститый. Бюджет клуба больше, чем у БАТЭ, можно позволить себе легионеров подороже. Хотя тут есть простое объяснение — ехать играть на среднюю зарплату так далеко захочет далеко не каждый. Плюс в чемпионате Казахстана сложная логистика, приходится много передвигаться.

За казахов выступает белорусский опорник Иван Маевский. Перед матчем с БАТЭ полузащитник высказался об ожиданиях болельщиков. Мол, те буквально требуют попадания в группу каждый год.

— Есть такое. Думаю, дело в ментальности наших народов — что белорусского, что казахстанского. Когда добиваешься хороших результатов на протяжении какого-то времени, люди перестают их ценить и воспринимают как данность. А затем только и ждут их повторения. То есть планка изначально слишком задирается, и если что-то не срастается, это воспринимается крайне негативно. Да, «Астана», как и БАТЭ, в последние годы приучила болельщиков, что постоянно выступает в групповых раундах еврокубков. Но с каждым годом добиваться этого становится все труднее. Потому что футбол не стоит на месте и развивается во всех странах, — сказал Маевский «Прессболу».

И про «Астану», и про БАТЭ активно говорят, что они уже не те, но посыл крайне простой: Борисову достался неприятный соперник, хорошо, что начинать приходится на выезде.

— Как оцените шансы команд на выход в групповой раунд? — спросили Багу накануне.

— Оценивать в спорте шансы в процентном соотношении — дело не очень благодарное. Повторюсь, «Астана» — очень сильная команда. В 2016 году была мощной, такой остается и сейчас. Понятно, со временем люди меняются, футболисты уезжают, им на смену приходят другие игроки. Но такова спортивная жизнь. Завтра нам предстоит сразиться с клубом, носящим то же название, со столь же приличным подбором исполнителей. У «Астаны» очень квалифицированный главный тренер. Шансы я не стал бы оценивать в цифровом выражении, но с уверенностью могу сказать: нас ждут два тяжелейших поединка.