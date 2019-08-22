Названы пять источников углеводов, полезных для здоровья и похудения 1 22.08.2019, 12:12

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В питании на долю углеводов приходится не менее 55%.

Какие же углеводы должны присутствовать в рационе, чтобы из-за них не пострадали обмен веществ и фигура?

Углеводы часто объявляют причиной набора лишних килограммов, а многие известные диеты делают упор на снижение их потребления. В то же время эти вещества обеспечивают организм энергией, поддерживают иммунитет и здоровье, пишет сайт healthinfo.ua.

Специалисты в области питания рассказали, какие источник углеводов должны быть включены в питание без опасений за талию.

Кукуруза. Свежая кукуруза, употребляемая без масла и с минимумом соли не просто станет дополнением к рациону, но и поможет похудеть. Этот поставщик углеводов богат клетчаткой, а также йодом, фосфором, магнием, кальцием и железом.

Стручковая фасоль. Этот продукт – прекрасное опровержение того факта, что углеводы заставляют нас полнеть. В стручковой фасоли мало калорий и при этом много клетчатки, есть белок. Такой углевод можно есть даже на ночь.

Нут. В нуте много сложных углеводов. Он содержит очень большое количество растительной клетчатки, улучшающей состояние кишечной микрофлоры и тем самым ускоряющей выведение из организма ненужных компонентов, холестерина. Кроме того, нут богат марганцем, который препятствует преждевременному старению.

Овес. В овсянке углеводов впятеро больше, чем белка. Но каша из овсяной крупы – это отличный вариант завтрака для всех, даже для полных. Содержащиеся в овсянке волокна снижают уровень холестерина в организме и, как следствие, уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Гречка. Еще одна «универсальная» крупа. Помимо углеводов гречка также богата растворимой клетчаткой, благодаря которой замедляется пищеварение и долго держится чувство сытости. То есть, это источник углеводов, от которого еще и худеют.