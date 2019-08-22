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Глава парламента Новой Зеландии во время заседания нянчил младенца

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  • 22.08.2019, 16:20
Глава парламента Новой Зеландии во время заседания нянчил младенца

Тревор Маллард помог коллеге, который только вышел из декрета.

В Сети появилось умилительное видео с председателем парламента Новой Зеландии Тревором Маллардом, который во время заседания нянчил младенца, пишет «Новое время».

Как сообщает CNN, речь идет о сыне парламентария Тамата Коффи и его партнера, которого им родила суррогатная мать.

Недавно он вышел из декретного отпуска и в первый же рабочий день взял младенца с собой.

В свою очередь Маллард, чтобы дать ему возможность поработать, предложил понянчить ребенка.

«Обычно в кресле спикера сидит только председатель, однако сегодня вместе со мной был VIP-гость», — написал он у себя в Twitter.

Также отмечается, что у самого Малларда также есть трое детей.


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