Глава парламента Новой Зеландии во время заседания нянчил младенца

Глава парламента Новой Зеландии во время заседания нянчил младенца1
- 22.08.2019, 16:20
Тревор Маллард помог коллеге, который только вышел из декрета.
В Сети появилось умилительное видео с председателем парламента Новой Зеландии Тревором Маллардом, который во время заседания нянчил младенца, пишет «Новое время».
Как сообщает CNN, речь идет о сыне парламентария Тамата Коффи и его партнера, которого им родила суррогатная мать.
Недавно он вышел из декретного отпуска и в первый же рабочий день взял младенца с собой.
В свою очередь Маллард, чтобы дать ему возможность поработать, предложил понянчить ребенка.
«Обычно в кресле спикера сидит только председатель, однако сегодня вместе со мной был VIP-гость», — написал он у себя в Twitter.
Normally the Speaker’s chair is only used by Presiding Officers but today a VIP took the chair with me. Congratulations @tamaticoffey and Tim on the newest member of your family. pic.twitter.com/47ViKHsKkA— Trevor Mallard (@SpeakerTrevor) August 21, 2019
Также отмечается, что у самого Малларда также есть трое детей.