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Для самокатов ограничат скорость до 25 километров в час?

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  • 22.08.2019, 18:27
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Для самокатов ограничат скорость до 25 километров в час?

Сейчас активно обсуждается, что же делать с электрическими самокатами.

Электрические самокаты сейчас очень популярны среди минчан. Появились и нарушители скоростного режима. Камера фотофиксации скорости, установленная на Орловской улице, зафиксировала человека, который мчался на самокате по проезжей части со скоростью 75 км/ч, передает kp.by.

В ГАИ не скрывают: активно обсуждается, что же делать с самокатами, которые набирают большую скорость.

- ГАИ выдвигала несколько вариантов того, как упорядочить движение данного вида средств персональной мобильности, - рассказала журналистам официальный представитель УГАИ МВД Анна Банадык. - Мы предлагаем внести изменения в ПДД и квалифицировать все эти средства (речь идет о моноколесах, самокатах и т.д. – Ред.). Последний вариант изменений, который сейчас обсуждается, - приравнять все данные средства персональной мобильности к пешеходам, если они развивают скорость до 25 километров в час.

Если скорость не будет ограничена, в таком случае планируется запретить их участие в дорожном движении по опыту многих стран.

- В настоящее время рассматривается вопрос запретить участие в дорожном движении таких средств передвижения, которые способны развивать скорость свыше 25 километров в час.


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