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Дерзкое ограбление ювелирного магазина в Минске: ущерб составил около $500 тысяч

  • 22.08.2019, 19:27
Дерзкое ограбление ювелирного магазина в Минске: ущерб составил около $500 тысяч

Грабители не найдены.

После инвентаризации подсчитан ущерб, который нанесли ювелирному магазину «Яхонт» во время дерзкого ограбления в субботу. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

Ущерб, причиненный магазину, составляет более миллиона белорусских рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

Людей, которые что-то знают о личностях подозреваемых, имеют видеозаписи с регистраторов авто, стоявших вблизи ювелирного магазина, располагают другой информацией, которая может помочь следствию, просят обратиться в УСК по г. Минску или по телефону 389 55 55.

Напомним, в субботу 17 августа в 11.40 двое мужчин зашли в ювелирный на Киселева, распылили перцовый газ, похитили все драгоценности с витрины и скрылись. Это было уже четвертое ограбление магазина «Яхонт».


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