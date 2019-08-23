Зеленский — Туску о России в G8: Ждем решительной позиции 23.08.2019, 7:53

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Президент Украины направил всем лидерам стран G7 отдельные письменные обращения.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Дональдом Туском о возможном восстановлении G8 с Россией. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на пресс-службу главы украинского государства.

Туск поддержал обеспокоенность Зеленского.

Президент Украины призвал Европейский Союз выразить решительную позицию о невозможности возвращения РФ в клуб самых влиятельных стран мира без устранения причин, по которым Россию из него свое время исключили - оккупации Крыма и агрессии в Донбассе.

Туск заверил Зеленского в неизменности общей позиции ЕС по солидарности с Украиной и пообещал, что будет отстаивать такую позицию во время саммита G7 24-26 августа во Франции.