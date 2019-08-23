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Девочка с золотым пеналом

  • Ирина Халип
  • 23.08.2019, 8:52
Девочка с золотым пеналом
ИРИНА ХАЛИП

Почему в регионах одной страны базовый набор товаров к 1 сентября так отличается?

Иногда мне кажется, что нас уже ничем не удивить. Ни декретами, ни указами, ни инициативами. Стоит кому-нибудь из чиновников или сочувствующих лишь начать говорить – а мы уже знаем все, что они скажут во время своего доклада. Мы утомлены и пресыщены их маразмом. Мы все про них знаем. Мы смотрим свысока на тех, кто еще удивляется и возмущается: ничего-то вы о жизни не знаете, ребята. Кажется, что даже если все чиновники пойдут по улицам Минска голыми плясать самбу – мы и то уже не удивимся. Но потом они вдруг что-нибудь скажут или сделают – и все, мы снова хватаем воздух ртом, не в состоянии нормально вдохнуть, и сквозь удушье шепчем «но так же не бывает...». А оно – бывает.

Официальные профсоюзы в среду провели заседание экспертного совета по вопросам цен и тарифов. Совет этот был создан в мае по инициативе тех же профсоюзов, с привлечением Нацбанка, министерства торговли и Белстата. Они туманно объясняли, что вместе будут эффективно контролировать цены. На самом деле задача этого трухлявого междусобойчика – следить, чтобы где-нибудь что-нибудь вдруг не оказалось дешевле. Следить, чтобы все было одинаково дорого и чтобы всем белорусам было одинаково хреново.

В среду экспертный совет обсуждал затраты среднестатистической белорусской семьи на подготовку ребенка к школе. Профсоюзные организации по всей стране занимались мониторингом цен на товары, необходимые для школьника. В сообщении пресс-службы официальных профсоюзов даже перечисляется этот набор товаров: «Пиджак, жилет, костюм-двойка и тройка, спортивный костюм, туфли, кеды, кроссовки, рубашка и блуза с длинным и коротким рукавом, канцелярские и письменные принадлежности для учеников разных возрастных групп – одним словом, ничего лишнего».

Прямо скажем, не просто ничего лишнего, а даже кое-чего не хватает: начиная от сменной одежды и обуви (где вы видели школьника с одной рубашкой?..) и заканчивая «родители, сдаем на линолеум!». Так вот, бдительные государственные профсоюзники выяснили, что, оказывается, минские родители тратят на сборы ребенка в школу больше, чем жители Брестской области.

Минчанам, к примеру, дочка-старшеклассница перед 1 сентября обойдется в 1192 рубля, а жителям райцентра Брестской области – в 744 рубля. И профсоюзный руководитель Михаил Орда возмущается: почему так? Что за разница в ценах? Почему в регионах одной и той же страны базовый набор товаров к 1 сентября так отличается? Остальные участники этого междусобойчика цокают языками и договариваются «подогнать» все цены, чтобы в Минске и в Кобрине все это стоило одних и тех же денег. И разница в ценах - это единственное, что им всем показалось неправильным.

1192 рубля. Почти 600 долларов, чтобы отправить в школу минскую старшеклассницу. И никакой реакции ни у профсоюзников, ни у лоснящихся минторговцев да нацбанкиров. Поскольку я всего два дня назад вернулась из отпуска, то на всякий случай сначала решила, будто что-то пропустила. За это время, наверное, произошел экономический скачок, и зарплаты сравнялись с европейскими. А иначе как объяснить, что 600 долларов – норма на сарафанчик-туфельки-тетрадки, и никто из чиновников не возмущается, а Лукашенко не угрожает немедленно посадить виновных? Все спокойны и открыто называют такие цифры – значит, точно пропустила момент начала процветания. Однако официальная статистика сообщила, что средняя зарплата в Беларуси сейчас составляет 1080 рублей. Меньше, чем собрать в школу ту условную девочку.

Я начала спрашивать знакомых, живущих в разных странах, от Польши до США, сколько тратят на экипировку школьника они. Ответ был – нисколько. Некоторые ответственные мамы, правда, напрягались и вспоминали покупку блокнота со смешной картинкой по просьбе ребенка. И все. Многие вообще не совсем понимали, о чем я говорю. Так что про линолеум и шкафчики, на которые должны скидываться родители школьников, я уже и не пыталась спрашивать, опасаясь, что межкультурное непонимание может стать фатальным. Впрочем, и без лишних вопросов все предельно ясно.

Так что, пожалуйста, граждане чиновники и их профсоюзные представители, не произносите ничего вслух. Прячьтесь своими экспертными советами, коллегиями и комиссиями под одеяло, включайте фонарик и говорите тихим шепотом, чтобы мы уж точно ничего не услышали. А то ведь несправедливо получается: позоритесь вы, а стыдно нам. За собственное многолетнее терпение – очень стыдно.

Ирина Халип, специально для Charter97.org


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