Оппозиция в Беларуси требует открытых судов 3 23.08.2019, 11:00

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Разнос силовиков Лукашенко - обыкновенный пиар-ход?

Лукашенко признал многочисленные факты беззакония в правоохранительной системе. Эксперты полагают, что сделано это в популистских целях под давлением общественности. Оппозиция требует огласки случаев злоупотреблений и публичных судов над виновными, пишет «Независимая газета».

«То, против чего должны правоохранители бороться, им вменяется в вину», – заявил Лукашенко во время совещания по вопросам качества работы правоохранительных органов. «К примеру, если ГУБОП или до следователя дошло какое-то уголовное дело, – склепали-сформировали, – не получается на каком-то этапе (адвокат занял определенную позицию, подозреваемый, свидетель или кто-то «не понимают» людей в погонах), начинается давление на них, вплоть до судей», – рассказал он о деталях работы правоохранительных органов.

Лукашенко признал, что органы следствия фальсифицируют доказательства, «чтобы получить заранее нужный результат». Мотивация в этом случае может быть разной – как корысть (принять нужное решение за взятку), так и «стремление должностных лиц обеспечить выполнение доведенных руководством показателей оперативно-служебной деятельности и статистической отчетности», продолжал раскрывать секреты успехов следственных органов Александр Лукашенко. Согласно его информации, следователи снимают отпечатки пальцев у задержаных и затем наносят их на нужные предметы, что и является доказательством вины. «Такие случаи выявлены в работе Центрального, Фрунзенского, Московского райотделов города Минска (видите ли, продвинутые в Минске, научились работать), а также Могилевского и Гомельского межрайотделов», – рассказывал Лукашенко.

Лукашенко вынужден был признать и «факты чрезмерного применения в отношении граждан силы и спецсредств». «Заставляют двухметровых ребят весом 150 кг во всем обмундировании – с палками, боеприпасами и оружием – врываться в дома граждан и издеваться над ними», – рассказал он.

Упомянул Лукашенко и ставшие частыми случаи прекращения уголовных дел из-за отсутствия состава преступления. При том, что их фигуранты могли месяцами и годами сидеть в СИЗО: «Посадили человека, в следственном изоляторе бедолага томится. Проходит время, доказательств нет. Человека выпустили». По его данным, в 2017 году таких случаев было 31, в 2018 году – 27. Восстанавливать справедливость приходится и судам. В 2018 году они вынесли оправдательные приговоры в отношении 80 граждан, в 2017 – м – 100, а в первом полугодии 2019 года их уже 50. Причем, в 2017 году в пяти случаях речь шла об обвинении в убийствах.

Лукашенко в ходе разборок с правоохранителями смог объяснить, почему в Беларуси так много молодых людей осуждены по наркотической статье, хотя сами они утверждают, что либо вообще не видели наркотики в глаза, либо употребили один раз, но ничего не распространяли. Как сообщалось, в стране самоорганизовалось движение матерей таких подростков, которые осуждены на длительные сроки (5-10 лет). Они периодически пикетируют администрацию Лукашенко ходят на приемы к ее главе и другим чиновникам, умоляя освободить детей, попавших в тюрьму на глупости или случайности. Лукашенко признался, что выявлены случаи, когда сами работники милиции склоняли граждан к приобретению и употреблению наркотиков, а затем задерживали и наказывали их. Делалось это для достижения нужных показателей в борьбе с наркоторговлей.

«У нас не действует презумпция невиновности. Следствие давит на суд», – припечатал национальное правосудие председатель Верховного суда Беларуси Валентин Сукало, который возглавляет это ведомство 22 года.

О злоупотреблениях в правоохранительной сфере ранее заявляли правозащитники и общественные активисты, о них писали негосударственные СМИ. Неоднократно правозащитники помогали пострадавшим от милиции готовить обращения в Комитет по правам человека ООН. Ярким примером является дело Александра Акулича, который в 2012 году умер в изоляторе временного содержания в Светлогорске. По утверждению его матери, там его пытали, а когда ему стало плохо, то не вызвали вовремя скорую. Возбуждения уголовного дела она добивалась в течение трех лет, прошла все белорусские инстанции и обратилась в комитет по правам человека ООН. Похожих историй у правозащитного центра «Весна» много, исход их чаще всего одинаков – гражданам не удается ничего доказать.

Белорусская общественность привыкла к таким обвинениям от оппозиции и правозащитников, но совсем иначе они звучат из уст главы государства, который находится у власти 25 лет и сам создал эту систему. «Из сказанного на совещании вытекает, что подобный беспредел в Беларуси часто творят именно те, кому положено стоять на страже закона. То есть бандитскими методами действуют не тати в ночи, не мелкие рэкетиры, а люди в погонах, облеченные властью, полномочиями», – пишет по поводу откровений Александра Лукашенко политический обозреватель компании «Белапан» Александр Класковский. Он не исключает, что власть делает это по совету политтехнологов.

Впрочем, на экспертном уровне называются и другие, в том числе конспирологические, версии озвучивания Лукашенко столь вопиющих фактов. Например, передел власти между силовыми блоками и их государственными кураторами. В частности, усиление позиций КГБ и Виктора Лукашенко, помощника Лукашенко по национальной безопасности, курирующего силовой блок. (Виктор – сын Александра Лукашенко.)