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У каких белорусских предприятий кредиторы забрали миллиарды?

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  • 23.08.2019, 11:39
У каких белорусских предприятий кредиторы забрали миллиарды?

Рейтинг крупнейших должников страны.

В первом полугодии крупные и средние предприятия отдали кредиторам свыше 31 млрд BYN. Какие из должников перечислили во исполнение обязательств больше всего? В январе—июне 2019-го крупные и средние предприятия направили на погашение кредитов и займов 31,2 млрд BYN (+11,9% к 2018 году), сообщает banki24.by.

Эта сумма составила эквивалент 26,7% всей выручки от реализации продукции. Предприятия Брестской области отдали кредиторам 1,777 млрд BYN (+26,2%). Самое большое долговое бремя в регионе выпало на Брест (726,7 млн BYN, +22,6%), Барановичи (133,6 млн BYN, +50,7%) и Пинск (229,7 млн BYN, +37%).

Самая высокая удельная долговая нагрузка была в Пинске — 34,2% от выручки. Пищепром Брестчины направил кредиторам 436 млн BYN (+42,4%), торговля — 333,2 млн BYN (+6,6%).

Самая большая удельная нагрузка легла на торговлю авто и мотоциклами — 54,5% от выручки.

Организации Витебской области перечислили по обязательствам 4,933 млрд BYN (+7,8%). Безусловные лидеры региона — Новополоцк (3,235 млрд BYN, +5,4%) и Витебск (1,072 млрд BYN, +6,7%). Предприятия Новополоцка за 6 месяцев отдали кредиторам 72,6% от выручки.

Недавно власти убрали из общего доступа финансовые данные о белорусской нефтепереработке. Однако из остальной статистики видно, что именно эта отрасль провела основные платежи в экономике Витебщины — около 3 млрд BYN. Также нефтепереработка — один из самых загруженных кредитами видов деятельности.

Компании Гомельской области направили кредиторам 6,710 млрд BYN (+38,6%). В Гомеле предприятия отдали по кредитам и займам 1,904 млрд BYN (+15,7%), в Жлобинском районе — 1,467 млрд BYN (+33,9%), в Мозырском районе — 2,526 млрд BYN (+79,6%). Главные должники для Жлобина и Мозыря известны — это БМЗ и Мозырский НПЗ.

Самая высокая удельная нагрузка отмечается в Жлобинском районе — 74,1% от выручки. В металлургии Гомельской области удельная нагрузка равна 81,9%. Хотя в 2019 году власти платят за Светлогорский ЦКК по китайским кредитам, удельная долговая нагрузка в одноименном районе достигает 49,2%. Видимо, без платежей Минфина уровень нагрузки сильно приблизился бы к 100%.

В Гродненской области предприятия направили кредиторам 3,185 млрд BYN (+25,2%). Компании Гродно отдали по кредитам и займам 1,946 млрд BYN (+34,1%). Самая высокая удельная нагрузка наблюдается в Гродненском районе — 47,2% от выручки.

В Минской области на погашение кредитов и займов ушло 4.435 млрд BYN (минус 14,1%), в том числе в Минском районе — 2,293 млрд BYN (+33%), в Солигорском — 620,7 млн BYN (падение в 3 раза). Самая высокая удельная нагрузка отмечается в Минском районе — 43,2% от выручки. С высокой вероятностью основное долговое бремя в районе лежит на предприятиях по торговле авто и мотоциклами — 1,216 млрд BYN (рост в 2,3 раза). Эти компании направляли на погашение кредитов и займов 183% от выручки!

В Могилевской области кредиторы забрали у должников 2,473 млрд BYN (+19,9%). Основная нагрузка легла на Могилев (1,247 млрд BYN, +28,8%) и Бобруйск (588,5 млн BYN, +5,4%). Самая высокая удельная нагрузка сформировалась в Костюковичском районе — 56,3% от выручки.


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