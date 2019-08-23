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Самый большой шанс для Украины

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  • Андерс Аслунд
  • 23.08.2019, 11:59
Самый большой шанс для Украины
Андерс Аслунд

У страны появляется окно возможностей.

29 августа состоится созыв новоизбранного парламента Украины. У страны появился уникальный шанс на изменения, что главным образом зависит от президента, парламента и вскоре назначаемого правительства, и важную роль здесь играет и Запад. Украина получит окно возможностей для проведения глубоких реформ, но такие окна редко держатся открытыми долго. Меры необходимо принять и помочь, пока они открыты.

Первый совет Запада — скорее помогать, а не тормозить. Президент Владимир Зеленский и его главные советники очевидно дали понять, что хотят осуществить ключевые реформы быстро. Одной из первых на голосование в новом парламенте поставят идею, стоит ли отменить депутатскую неприкосновенность, как требовал Зеленский в своей инаугурационной речи. Потенциальный новый генпрокурор Руслан Рябошапка хочет сделать прозрачным руководство Генпрокуратурой и тщательно реформировать этот дисфункциональный институт. Сильные голоса в команде Зеленского выступают за то, чтобы отменить одиозный департамент «К», который расследует в СБУ организованную преступность и коррупцию. Во время своего недавнего визита в Турцию президент объявил, что в этом году хочет снять мораторий на продажу земли.

Запад не должен выражать обеспокоенность скоростью реформ в жизненно необходимых сферах и призывать подождать, как он это делал в прошлом. Больше всего тревожит Венецианская комиссия в составе ныне дискредитированного Совета Европы. К ее членам относятся судьи из таких диктатур как Азербайджан и Россия. Неудивительно, что Венецианская комиссия всегда призывает к медленным, частичным и неполным реформам, и несет огромную ответственность за новый Верховный Суд Украины, где 44-м из 193 судей недостает объективности. Она могла расчистить этот суд. Украине следует перестать консультироваться с этой порочной организацией. Зато другим чистым западным образованиям вроде ЕС или G7 стоит занять ее место.

В 2000 году Украина приватизировала 80% всех сельскохозяйственных земель, раздав их членам коллективных хозяйств. К сожалению, был введен ежегодный мораторий на продажу этих частных земельных участков и его каждый раз продлевали на год или два. Время остановить этот цирк. В течении всего срока полномочий президента Петра Порошенко велись дискуссии по смягчению моратория с помощью различных пилотных программ по продаже остальных государственных земель. Терпение украинцев закончилось и сейчас мораторий противоречит Конституции. Бенефициарами этого запрета являются большие землевладельцы, которые арендуют десятки тысяч гектаров земли за очень дешевую плату. Всемирный банк — международная организация, отвечающая за консультации по вопросам земельной реформы — должен поддержать быстрые изменения.

Одним из самых крупных поражений прошлых пяти лет стала приватизация. Украина еще имеет 3350 государственных предприятий. 100 крупнейших должны быть с осторожностью приватизированы, их корпоративное управление — улучшенно, а остальные 3250 предприятий или их руины должны быть выставлены на аукцион как можно быстрее. Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР), Всемирному Банку и USAID следует тщательно консультировать весь этот процесс.

Наиболее важной международной финансовой институцией в этой мешанине является Международный валютный фонд, и он действует очень быстро. Как только новое правительство будет сформировано — надеемся, в сентябре — МВФ следует заключить трех или четырехлетнее соглашение (что на языке Фонда называется расширенное финансирование), по которому Украина будет получать кредиты в размере как минимум 2 миллиарда долларов в год. Украина уже обеспечила макроэкономическую стабильность, но Национальный Банк и Министерство финансов нуждаются в моральной, технической и финансовой поддержки, чтобы держаться так и в дальнейшем.

Если Украина сможет осуществить все эти самые необходимые реформы этой осенью, зимой основное внимание следует уделить инвестированию. Украине необходимы большие инвестиции как в частном, так и государственном секторе. В государственный Всемирному Банку, ЕБРР и Европейскому инвестиционному банку следует вложиться немало. По поводу развития частного инвестирования, то крайне важно, чтобы свою деятельность активизировали экспортные кредитные и страховые учреждения вроде Экспортно-импортного банка США и Корпорации зарубежных частных инвестиций.

Само собой разумеется, что многие задачи также лежат на ЕС и агентствах двусторонней помощи вроде Министерства международного развития Великобритании и Шведского агентства по вопросам международного сотрудничества и развития. Вся украинская государственная власть нуждается в реформировании, и успешная децентрализация должна быть закончена. Конечно, образование и здравоохранение — это важно, но именно сейчас стоит сосредоточиться на основах государства.

Это, возможно, наибольший шанс Украины сегодня. Запад должен помочь ей в этом как нельзя лучше.

Андерс Аслунд, «Новое время»


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