закрыть
23 августа 2019, пятница, 16:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Украинский фильм о крымских татарах выдвинут на «Оскар»

  • 23.08.2019, 14:22
Украинский фильм о крымских татарах выдвинут на «Оскар»

Драма «Домой» рассказывает историю семьи крымского татарина Мустафы.

Украинский оскаровский комитет выдвинул драму Наримана Алиева «Домой» на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», пишет «Новое время».

Международная премьера фильма «Домой» режиссера Наримана Алиева состоялась в рамках конкурса «Особый взгляд» Каннского международного кинофестиваля 2019. Украинская же - на Одесском международном кинофестивале 2019, где фильм получил Гран-при - «Золотой Дюк».

Лента о Крыме стала единственным кандидатом, который подал заявку на рассмотрение украинского оскаровского комитета.

«Для нас это важный этап реализации нашего фильма. Главная цель, чтобы кино увидели, как в Украине так и за ее пределами. С помощью мандата Украинского оскаровского комитета у нас появляется дополнительная возможность выйти на Североамериканскую площадку с нашим проектом. И мы сделаем все с нашей стороны, чтобы быть достойным представителем культурной дипломатии Украины в мире», - комментирует Нариман Алиев.

«Домой» - полнометражный дебют режиссера Наримана Алиева. По сюжету, у крымского татарина Мустафы (Ахтем Сеитаблаев) умирает старший сын. Отец приезжает в Киев, куда два его сына уехали после аннексии Крыма, чтобы вернуть младшего сына (Рэмзи Билялов) домой, а старшего похоронить на родине в Крыму согласно мусульманским традициям. Продюсером ленты стал Владимир Яценко (Дикое поле).


популярное за неделю

Мнение

Девочка с золотым пеналом
Девочка с золотым пеналом Ирина Халип
Ярмарка тщеславия
Ярмарка тщеславия Виталий Портников
Нам нужно стать умнее, чтобы силы тьмы не взяли реванш
Нам нужно стать умнее, чтобы силы тьмы не взяли реванш Максим Винярский
Ситуация начала потихоньку выходить из-под контроля Лукашенко
Ситуация начала потихоньку выходить из-под контроля Лукашенко Валерий Карбалевич