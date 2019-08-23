Украинский фильм о крымских татарах выдвинут на «Оскар» 23.08.2019, 14:22

Драма «Домой» рассказывает историю семьи крымского татарина Мустафы.

Украинский оскаровский комитет выдвинул драму Наримана Алиева «Домой» на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», пишет «Новое время».

Международная премьера фильма «Домой» режиссера Наримана Алиева состоялась в рамках конкурса «Особый взгляд» Каннского международного кинофестиваля 2019. Украинская же - на Одесском международном кинофестивале 2019, где фильм получил Гран-при - «Золотой Дюк».

Лента о Крыме стала единственным кандидатом, который подал заявку на рассмотрение украинского оскаровского комитета.

«Для нас это важный этап реализации нашего фильма. Главная цель, чтобы кино увидели, как в Украине так и за ее пределами. С помощью мандата Украинского оскаровского комитета у нас появляется дополнительная возможность выйти на Североамериканскую площадку с нашим проектом. И мы сделаем все с нашей стороны, чтобы быть достойным представителем культурной дипломатии Украины в мире», - комментирует Нариман Алиев.

«Домой» - полнометражный дебют режиссера Наримана Алиева. По сюжету, у крымского татарина Мустафы (Ахтем Сеитаблаев) умирает старший сын. Отец приезжает в Киев, куда два его сына уехали после аннексии Крыма, чтобы вернуть младшего сына (Рэмзи Билялов) домой, а старшего похоронить на родине в Крыму согласно мусульманским традициям. Продюсером ленты стал Владимир Яценко (Дикое поле).