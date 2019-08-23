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«На нем отрабатывали приемы»: житель Гродно после избиения милицией оказался в реанимации

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  • 23.08.2019, 16:31
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«На нем отрабатывали приемы»: житель Гродно после избиения милицией оказался в реанимации

Денис Лукьянов уже перенес шесть операций.

Денис Лукьянов возвращался с фестиваля под Гродно, когда милиция задержала его за нахождение в нетрезвом состоянии. Семья утверждает, что ОМОНовцы жестоко избили его. Сам житель Гродно сейчас находится в реанимации с диагнозом «некроз мышц» и заражением крови. Он перенес уже 6 операций и может потерять ногу, пишет сайт телеканала «Белсат».

20 июля около деревни Каролино под Гродно состоялся автомобильный фестиваль «SunDay». 36-летний Денис Лукьянов отдыхал там с друзьями, они выпили вместе. Когда начали расходиться, Денис простился с компанией и собирался уже уйти домой – там его ждала жена с тремя маленькими детьми. Территорию фестиваля патрулировали несколько десятков милиционеров, в том числе бойцы ОМОН. Как рассказывают родственники Дениса, именно они и заметили его в состоянии алкогольного опьянения.

«Потом я спрашивала у брата, может, он с кем-то поссорился, подрался, но он говорил, нет, просто ходил рядом. Вдруг к нему подошли двое ОМОНовцев, взяли под руки и повели в соседний лес, подальше от поляны, где были люди», – рассказывает двоюродная сестра Дениса Дарья Соляник. Она гродненка, но живет в Норвегии и периодически посещает родных в Беларуси. На этот раз осталась надолго, так как в семье случилось несчастье.

«В лесу силовики начали сразу же бить его. Как он рассказывал мне потом, на нем отрабатывали приемы. Били резиновыми дубинками по ягодицам, бедрам и ногам. Потом взяли под руки, перевели в машину участкового отвезли в РОВД для составления протокола. Из участка Дениса доставили в вытрезвитель, где тот провел ночь, а утром вернулся домой», – говорит Дарья.

По ее словам, на третий день после происшествия Денис не смог выйти на работу (он работает механиком в гараже), так как стало плохо, сильно заболела нога. Тогда он взял отгул и в основном лежал, но состояние ежедневно ухудшалось – через неделю мужчина уже хромал. Ни жене, ни матери он не признавался в причине плохого самочувствия – «стеснялся сказать, что менты избили».

У жены Дениса Юлии не было времени на долгий разговор, но она подтвердила, что все было именно так: «Возможно, он не признавался, потому что боялся, что я стану ссориться или не хотел разглашать, – мы все же многодетная семья».

«При этом сначала явных следов побоев не было, так как они же били специально, чтобы их не оставлять, дубинками. Денис сначала думал, что поболит и пройдет, терпел. Когда стало совсем невыносимо, поднялась высокая температура, вызвали «скорую», но забирать в больницу с такими симптомами его не хотели. Когда «скорая» в очередной раз приехала 9 августа, у него на ягодице появилась черная гематома с гноем», – говорит Дарья.

Диагноз при госпитализации – некроз (омертвление) мышц. Это патологический процесс, когда в живом организме отмирают мягкие ткани. Чаще всего некроз возникает в результате внешнего или внутреннего повреждения организма. Дарья говорит, что за последние недели Денис перенес 6 хирургические вмешательства: ему неоднократно разрезали ногу и пытались чистить мертвые ткани, но инфекция попала в кровь и лимфу.

«Сейчас у него нет уже половины ягодицы и по всей ноге отверстия от вырезанных мышц. Он в сознании, но температура очень высокая. Его переводили все время с травматологии в реанимацию, но позавчера решили оставить в реанимации, состояние в целом оценивают как стабильное тяжелое».

Проблема в том, что фамилий тех, кто его избивал, Денис не знает, они не представились. Поэтому в письменной жалобе родственники описали всю ситуацию со слов Дениса и рассказали, к каким последствиям привело избиение. Жалобу прислали в Гродненскую прокуратуру, Следственный комитет и службу внутренней безопасности МВД. Ответов из этих инстанций семья пока не получила.

Из документов у них на руках – только постановление об административном правонарушении. Там говорится, что «20 июля примерно в 18:00 Лукьянов появился в общественном месте – на празднике «Сан Дэй» в состоянии алкогольного опьянения, имел неопрятный вид, шаткую походку, ненятную речь, резкий запах алкоголя изо рта, чем своими действиями оскорблял человеческое достоинство и общественную нравственность». Поскольку ранее он к административной ответственности не привлекался, Дениса оштрафовали на 0, 2 базовых величины (5 рублей 10 копеек) согласно ч. 1 ст. 17.3 КоАП. Из документа следует, что вину он якобы признал.

Что касается врачей гродненского больницы скорой помощи, они знают об избиении, но выдавать родственникам медицинское заключение не могут, пока пациент находится в реанимации. Дарья, которая ежедневно контактирует с врачом Дениса, говорит: они могут сделать это только по требованию прокуратуры или СК.

Участковый, который составлял протокол на Дениса и, соответственно, мог видеть его избитым – лейтенант Сергей Карпук. Мы нашли его служебный мобильный номер, но там ответили, что сейчас он в отпуске. Другие же сотрудники о ситуации якобы не слышали.

Подробности истории также публикует блогер NEXTA:

20 августа во время совещания по вопросам качества работы правоохранительных органов Александр Лукашенко жестко раскритиковал силовиков, применяя специфическую лексику. Тогда он заявил, что «некоторые в погонах прибурели и оборзели». Если глава государства и не имел в виду случаи милицейского насилия, в Беларуси они – не редкость.


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