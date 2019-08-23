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Пилот «Белавиа» спас самолет на перегруженной полосе аэропорта в Амстердаме

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  • 23.08.2019, 17:36
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Пилот «Белавиа» спас самолет на перегруженной полосе аэропорта в Амстердаме
Архивное фото Belavia.by

Очевидец оценивает действия пилота как героические.

Читатель nn.by сообщил о нештатной ситуации с самолетом Белавиа в Амстердаме, свидетелем которой он стал, и оценивает действия пилота как героические.

«В четверг, 22 августа, летели с семьей из Минска в Амстердам. Я так понимаю, их аэропорт был сильно перегружен: первый раз такое видел прямо в иллюминатор, чтобы рядом на посадку заходили самолеты настолько близко. Мы уже садились, шасси коснулись полосы и поехали, но потом самолет снова набрал скорость и взлетел, сели со второго раза.

Как пояснила команда, если я правильно понял, кто-то из тех, кто садился перед нами, то ли не успевал отъехать, то ли развернуться, и был риск столкновения, поэтому мы пошли на второй круг.

Все после приземления хотели пожать руку пилоту, я тоже поблагодарил», — рассказал Алексей.

Данные FlightRadar'a подтвержают этот рассказ: видно, что самолет уже начал тормозить, но после короткого торможения снова пошел на взлет.

В Белавиа журанлистам подтвердили, что самолету пришлось взлететь из-за того, что на полосе оставался другой самолет.

«Посадка рейса B2 867 Минск—Амстердам проходила в штатном режиме под полным контролем диспетчеров аэропорта Схипхол, — говорится в комментарии Белавиа. — Однако при посадке пилотам была дана команда уйти на второй круг из-за неосвобождения полосы другим воздушным судном. Экипаж действовал в соответствии с инструкцией диспетчеров, полет проходил в штатном режиме и в соответствии с правилами безопасности полета. Безопасность пассажиров, экипажа и воздушного судна была обеспечена полностью. Информация о причинах ухода на второй круг была доведена командиром воздушного судна пассажирам по громкой связи».


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