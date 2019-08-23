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Какой будет погода на выходных

  • 23.08.2019, 19:52
Какой будет погода на выходных

Прогноз на ближайшие несколько дней.

24 августа (суббота) погодные условия в Беларуси будет определять малоподвижный антициклон с центром над нашей страной.

25-26 августа (воскресенье-понедельник) погодные условия в нашей стране будет определять область повышенного атмосферного давления, сообщает Гидромет.

24 августа ожидается малооблачная погода. Без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +8..+13°С, местами +5..+7°С; максимальная - днем +21..+27°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

25 августа преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью слабый, днем северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная - днем +22..+28°С.

26 августа преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер восточный, юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная - днем +22..+29°С.


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