Борис Джонсон: Слава Украине! 23.08.2019, 22:39

Британские политики записали поэтическое поздравление Украине к годовщине ее независимости.

Председатель группы дружбы с Украиной в британском парламенте Джон Уиттингдейл, бывший посол Соединенного Королевства в Киеве Роберт Бринкли, парламентарии Майкл Фэллон, Элисон Сатти, Джон Гроган, Джонатан Джаногли, Полин Лэтем, граф Оксфордский Рэймонд и другие записали поэтическое поздравление Украине к годовщине ее независимости, пишет gordonua.com.

Они прочитали по строчке из песни Тараса Петриненко "Украина". В ролике снялся премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который сказал: "Слава Украине!"

Видео размещено на Facebook-странице посольства Украины в Великобритании.