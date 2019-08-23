Борис Джонсон: Слава Украине!
- 23.08.2019, 22:39
Британские политики записали поэтическое поздравление Украине к годовщине ее независимости.
Председатель группы дружбы с Украиной в британском парламенте Джон Уиттингдейл, бывший посол Соединенного Королевства в Киеве Роберт Бринкли, парламентарии Майкл Фэллон, Элисон Сатти, Джон Гроган, Джонатан Джаногли, Полин Лэтем, граф Оксфордский Рэймонд и другие записали поэтическое поздравление Украине к годовщине ее независимости, пишет gordonua.com.
Они прочитали по строчке из песни Тараса Петриненко "Украина". В ролике снялся премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который сказал: "Слава Украине!"
Видео размещено на Facebook-странице посольства Украины в Великобритании.