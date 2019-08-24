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Чтобы не быть деревянным — нужна свобода

  • Алексей Рощин
  • 24.08.2019, 13:43
  • 1,034
Чтобы не быть деревянным — нужна свобода

Не на поле — в стране.

Трудно не откликнуться на невероятный разгром российского футбольного клуба "Краснодар" миллиардера Галицкого. Мы-то уже видели его в групповом турнире Лиги Чемпионов - и тут нате: от "какого-то" Олимпиакоса из Греции - 0:4. Просто какой-то позор. Можно было бы махнуть рукой, в хипстерской манере - "да они ж там просто играть не умеют, какой-такой футбол в России?" - но ведь нет: этот же Краснодар пару недель назад выбил из розыгрыша ЛЧ сам "Порту", практически суперклуб, уважаемый во всей Европе! И вдруг - такой безнадежный вылет от скромных греков, никогда звезд с неба не хватавших... Чтоб уже после первого матча все было кристально ясно - это ж надо суметь!

Вообще я думаю, что российские болельщики просто недостойны хорошего футбола. После того как затравили и фактически выдавили из сборной Аршавина - единственную светлую звездочку в толпе деревянных буратин под названием "сборная России" - всё, на российский футбол опустилась мгла. Ни мысли, ни игры - ничего. Да и откуда им взяться, если нет главного - игроков? Да-да, для меня и ЧМ-2018 ни в коей мере не является исключением. Россия и там ничего не показала, кроме, в виде исключения, большой старательности и самоотверженности. Плюс, конечно, "стены помогали". Но игры как не было, так и нет.

Вообще российский футбол в "десятые" - чрезвычайно мрачное зрелище. Настолько безнадежно в плане хоть каких-то "звезд" никогда не было. В сборной - призере ЧЕ-2008 еще были какие-то индивидуальности плюс великолепный Аршавин, и, более того, ТА сборная в лучшие свои годы еще и пыталась играть "в Бразилию" - четкий контроль мяча, распасовка, активное продвижение вперед - местами даже можно было любоваться. Зырянов там еще был - чудо, а не игрок. Семак опять же... Было, в общем, на кого посмотреть - даже при общей унылости и отсутствии "хребта".

Но сейчас - полный мрак. нету игроков - что ты будешь делать. И тот же Краснодар - как ни пытается Галицкий, а все равно выходит всё та же сборная гастарбайтеров, по принципу "с бору по сосенке". При этом даже потенциальные "звездочки", типа Сулейманова или Игнатьева, в дальнейшем, как показывает практика, в нормальных игроков все равно не вырастают. Что-то мешает.

Я в последнее время и за футболом почти перестал следить, чтобы не расстраиваться - не за кем. И будущее предстает тоже в самых мрачных красках - потому что и никакой "молодой смены" тоже не видно. Уйдет эта деревянная сборная - на смену ей подрастает такая же деревянная молодежь.

В общем, совершенно не зря главным символом росфутбола и однозначным любимцем всей спортивной прессы в последнее время стал Артем Дзюба - нескладный, но обаятельный гигант веселого и добродушного (на вид) нрава. Дзюба всем хорош (и мне он тоже нравится), единственно, что при взгляде на него у любого непредвзятого человека возникает один вопрос - как этот Дядя Степа вообще умудряется играть в футбол? Там ведь бегать надо?

Да никак! В том-то и дело. В России в футбол не играют. В России футболом мучаются. И ответ, мне кажется, есть: СВОБОДЫ не хватает. Чтобы не быть деревянным - нужна свобода. Не на поле - в стране.

Алексей Рощин, ЖЖ


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