Сельчанин нашел редчайший гриб весом в два килограмма 5 24.08.2019, 15:25

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Иллюстрационное фото

Теперь ему грозит штраф.

Вчера под Речицей в деревне Прокисель местный житель нашел гриб весом в два килограмма. Фотографии гигантского гриба опубликовало сообщество «Речица LIVE».

По версии самого грибника, это огромный шампиньон. Однако на самом деле это головач или дождевик гигантский. Этот гриб занесен в красную книгу Беларуси, поэтому теперь грибнику грозит штраф от 510 до 1275 рублей, а также возмещение причиненного природе ущерба в размере 127 рублей 50 копеек. Дорогой деликатес может получиться.

К слову, незадолго до этого дачники из Городка нашли и сорвали такой же, но весом почти вдаое больше – 3,7 кг.

Фото: Речица LIVE