В Минске прошел одиночный пикет против «закона об отсрочках» 24.08.2019, 21:01

Фото: Серый Кот / youtube.com

Пикет проходил в виде перформанса.

В Минске прошел одиночный пикет против закона об отмене отсрочек. Трансляция акции велась в инстаграм-аккаунте движения ProtestBy, пишет tut.by со ссылкой на БелаПАН.

Согласованный с властями пикет прошел у входа в парк Дружбы народов (площадь Бангалор), в одном из мест, отведенных для проведения мероприятий по уведомительному принципу. На месте присутствовали сотрудники милиции в гражданской форме одежды и медики. Мероприятие организовали участники движения ProtestBy, инициированного Денисом Тихоненко.

Пикет проходил в виде перформанса. Активист поставил возле входа в парк стол, на котором разместил баннер с текстом «Власть считает, что армия важнее учебы. Я считаю, что #учебаважнее. Переубедите меня».

Фото: Серый Кот / youtube.com

«Мы все ждем главного результата — отмены этого глупого резонансного закона. Этот пикет это мой маленький вклад чтобы этот закон был отменен», — заявил журналистам активист.

«Надеюсь что власть захочет с нами поспорить и сделать это публично», — добавил он.

Пикет продлился около получаса.

Закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства» был подписан Лукашенко 24 июля. Документ предусматривает предоставление отсрочки от призыва на срочную военную службу для получения общего среднего образования, а также единовременной отсрочки для получения первого образования, позволяющего получить специальность или профессию. Таким образом, выпускники учебных заведений профессионально-технического профиля до обучения в вузе и выпускники вузов — бакалавры до обучения в магистратуре или аспирантуре должны будут отслужить в армии.