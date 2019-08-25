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В Британии обнаружили череп странного существа

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  • 25.08.2019, 10:58
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В Британии обнаружили череп странного существа

Снимок вызывал много вопросов.

В Британии женщина стала героиней интернета после того, как нашла череп загадочного существа, у которого были хорошо заметны клыки на нижней челюсти, а глазницы полностью отсутствовали, передает hronika.info.

Его прибило волной к побережью Национального природного заповедника Гибралтар Пойнт. Британка поделилась снимками с сети, после чего начались настоящие страсти вокруг находки.

К примеру, специалисты лондонской ветеринарной клиники предположили, что это кости собаки брахицефальной породы. К таким собакам относятся бульмастифы, бордоские доги, боксеры, американские бульдоги, а также мопсы и некоторые другие друзья человека. Отсутствие глазниц у существа объясняли возможным уродством пса. А красное пятно могло свидетельствовать о кровотечении и возможной черепно-мозговой травме.

Но вскоре эксперты из лондонского Музея естествознания и Музея зоологии и сравнительной анатомии Гранта дали куда более прозаичное пояснение.

Как выяснилось, на берег выбросило останки тюленя, только у него отсутствует передняя часть черепа, которая удерживает верхний зубной ряд.


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