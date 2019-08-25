КНДР испытала сверхкрупную систему залпового огня 25.08.2019, 11:20

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ФОТО: РИА НОВОСТИ

Технические характеристики новой системы вооружений держатся в тайне.

Северная Корея сообщила об успешном испытании еще одного нового вида вооружений - сверхкрупной реактивной системы залпового огня. В распространенном в воскресенье, 25 августа, сообщении северокорейского информагентства ЦТАК, говорится, что испытания прошли безупречно, поражены все цели. Технические характеристики новой системы вооружений не приводятся, сообщает dw.com.

На испытаниях присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он похвалил северокорейских ученых за успехи и призвал их продолжать военные разработки, чтобы «решительно перечеркнуть постоянно нарастающую милитаристскую угрозу со стороны враждебных сил».

Ким Чен Ын на ракетных испытаниях

Фото: АР

Целая серия ракетных испытаний

Днем ранее Северная Корея сообщила об испытаниях двух баллистических ракет малой дальности. По подсчетам южнокорейских экспертов, эти ракеты преодолели около 380 километров, максимальная высота полета составляла 97 километров.

В связи с новыми ракетными испытаниями в КНДР, Южная Корея провела внеочередное заседание Совета национальной безопасности, который постановил продолжать дипломатические усилия, направленные на то, чтобы вернуть Пхеньян за стол переговоров.

Переговоры между США и КНДР о денуклеаризации зашли в тупик. Февральский саммит между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном был прерван без достижения каких-либо результатов.