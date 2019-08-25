Пока белорус досматривал больную сестру в Грузии, снесли его дом 4 25.08.2019, 17:24

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Фото: vbobruisk.by

Бобруйчанин с ребенком остался без жилья и вещей.

55-летний Владимир попал в трудную жизненную ситуацию: пока он досматривал больную сестру в Грузии, дом в Бобруйске, где он проживал ранее, попал под снос, пишет «Вечерний Бобруйск». Сейчас мужчина проживает в Центре временного пребывания лиц БОМЖ вместе с 9-летним сыном.

Владимир уже практически решил проблему с жильем, устроился на работу, но до первой зарплаты еще несколько недель, а ребенку необходимы нормальные условия жизни, и школа «на носу». Мужчина просит помощи у неравнодушных людей.

Фото: vbobruisk.by

Свою фамилию мужчина афишировать не хочет, говорит, что слишком многие в Бобруйске его знают, и он чувствует себя неловко, попав в такую ситуацию. Раньше Владимир работал поваром в одном из кафе города, потом поехал на строительство атомной электростанции в Островце, чтобы заработать побольше. Но так получилось, что он был вынужден экстренно уволиться и уехать в Грузию.

– Сам я родом из Грузии, там живут мои родные, – рассказывает собеседник. – Около 3, 5 лет назад мне сообщили, что моя родная сестра заболела онкологией, и за ней необходим уход. Отец мой умер, брат погиб от шальной пули во время войны в Грузии, мама инвалид. Мне пришлось срочно уволиться и ехать смотреть за сестрой. В Бобруйске я жил с женой и сыном. Жена после рождения ребенка заболела, у нее психическое заболевание. Какое-то время я смотрел за ней, в Грузию мы уехали все вместе. Я надеялся, что там ей станет легче – горы, море, природа. Но лучше ей не становилось. Она постоянно хотела вернуться домой, к тому же лечение в Грузии для граждан другой страны стоит очень дорого. Потому через год она вернулась в Бобруйск, а мы с сыном остались там. К сожалению, сестра моя умерла. Маме сделали операцию, сейчас она чувствует себя получше. Мы с сыном решили вернуться в Бобруйск. Я изначально не планировал оставаться в Грузии надолго, но так получилось, что мы там задержались на три с половиной года.

По словам Владимира, во время его отсутствия в городе старый двухэтажный дом в Авиагородке, где они семьей жили раньше, снесли, как аварийный. Мужчина говорит, что разговоры о сносе шли давно, но он и не думал, что это произойдет так быстро, ему никто не сообщил о случившемся. В результате, когда они вернулись с сыном в Бобруйск, на месте их бывшего дома были руины. Несколько дней они с сыном прожили в гостинице. Но стоит это недешево, питаться нужно, потому средства быстро закончились.

– Жильцы снесенного дома, как и положено, получили квартиры в качестве компенсации, – рассказывает мужчина. – Я к моменту сноса не был прописан в старом доме, потому сразу даже не понял, что происходит и что делать дальше. Пошел по разным инстанциям. Выяснилось, что мы с сыном все же есть в списках жильцов, получивших компенсационное жилье. Оказалось, жена получила ключи он новой квартиры, но пока даже не прописана там. Она приходит в новую 2-комнатную квартиру, ночует там, но жилье совсем пустое – там нет мебели, и даже свет не подключен. Я надеялся, что за женой здесь присматривают ее родные, но она, как оказалась, брошена на произвол судьбы. В ближайшее время планирую определить ее на лечение и помочь с оформление группы инвалидности. В любом случае у нас с сыном есть своя комната, я поставлю замок на нее.

Сейчас Владимир решает вопрос с подключением света в новой квартире, пытается обставить ее мебелью и всем необходимым. Временно ему с сыном выделили комнату в Центре временного пребывания лиц БОМЖ на улице Пушкина. Владимир говорит, что условия там вполне приемлемые – отдельная комната, которая закрывается на ключ, в здании есть душ, микроволновая печь, холодильник. Он уже устроился на работу учеником слесаря на одном из предприятий города. Сын его посещает летний лагерь при детско-подростковом клубе. Владимир планирует к 1 сентября переселяться в квартиру. Одна проблема: первая зарплата только в сентябре, а многих вещей, необходимых для жизни, у него еще нет. Друзья отдали два шкафа для одежды, две кровати, больше в квартире ничего нет. Владимир будет благодарен, если не первых порах неравнодушные люди ему помогут со следующими вещами:

– Мебель на кухню: шкафчики, стол кухонный, табуретки;

– Письменный стол для ребенка – делать уроки, стул в детскую комнату;

– Посуда: тарелки, кастрюли и сковороды;

– Коврик в детскую комнату;

– Телевизор.