Фотофакт: В Витебске построили ладью викингов

Фотофакт: В Витебске построили ладью викингов1
- 25.08.2019, 20:02
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Энтузиасты работали над ладьей в течение пяти лет.
В Витебске построили ладью викингов — дракар.
Как передает БелТА, это проект клуба исторической реконструкции и моделирования "Нагльфар". Энтузиасты работали над ним в течение пяти лет.
Дракар получился исторически достоверным и сейчас группа реконструкторов устроит на нем путешествие по Западной Двине из Витебска в Полоцк — это короткий отрезок маршрута "из варяг в греки". 150 километров по реке они надеются преодолеть за неделю.
В Полоцке реконструкторы примут участие в международном фестивале.