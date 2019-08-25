Фотофакт: В Витебске построили ладью викингов 1 25.08.2019, 20:02

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Иллюстрационное фото

Энтузиасты работали над ладьей в течение пяти лет.

В Витебске построили ладью викингов — дракар.

Как передает БелТА, это проект клуба исторической реконструкции и моделирования "Нагльфар". Энтузиасты работали над ним в течение пяти лет.

Дракар получился исторически достоверным и сейчас группа реконструкторов устроит на нем путешествие по Западной Двине из Витебска в Полоцк — это короткий отрезок маршрута "из варяг в греки". 150 километров по реке они надеются преодолеть за неделю.

В Полоцке реконструкторы примут участие в международном фестивале.