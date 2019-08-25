Путинизм как он есть 2 Пётр Межурицкий

25.08.2019, 20:40

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Новая власть строила ровно ту Россию, которую и построила.

Могу ли я поставить перед собой вопрос – а все ли с Путиным так, как я о нем думаю? Перед собой, конечно, могу. Вот только не все вопросы, которые могу, я перед собой ставлю, просто потому что вопросов бесконечное множество. А вот про Путина поставить перед собой вопрос захотелось.

И знаете почему?

Не исключено, что уже в ближайшее время ему понадобится адвокат.

Ведь нет никаких сомнений, что обвинения в покушении на российскую свободу и ее подавлении Путину не избежать. Тут уж и установление в России режима ручного управления ему припомнят, и разрушение системы свободных выборов в стране, в том числе и путем полицейских репрессий против законопослушных граждан. Другое дело, что в одиночестве на реальной или условной скамье подсудимых Владимир Владимирович не окажется. Напротив, в компании он будет более чем внушительной, вместе со всеми членами избиркомов, депутатами Дум, чуть не всех созывов, полицейскими и прочими государственными чинами. А то и вовсе с 86 процентами населения РФ, поддержкой которых он пользовался, устанавливая свой режим.

Нет?

И была ли вообще российская Свобода, на которую столь удачно покушался Путин?

Впрочем, на конкретных носителей идеи российской свободы Путин покушался и еще как, что доказать будет, видимо, не слишком сложно.

Но все же, кто он, мистер Путин?

Например, Марина Евгеньевна Салье, многолетний участник и один из лидеров демократического движения России нашла доказательства преступной деятельности Владимира Путина по части расхищения государственных средств на суммы в десятки миллионов долларов еще на заре девяностых, когда Путин был далеко не самым крупным чиновником даже не федерального масштаба.

Как же так, изумлялась Марина Салье, чиновник мэрии хапанул такие деньжищи, доказательства на лицо, а никто и не думает его под суд отдавать.

В чем же дело?

Рискну предположить, что может быть Владимир Владимирович не для себя хапал? Может быть, выполнял задание родины, партии, корпорации, но в общем – действующей власти, под каким бы псевдонимом она ни выступала?

Тут два варианта:

1. Путин выдающийся авантюрист, ограбивший на глазах Собчака, Гайдара, Ельцина город Ленинград/Петербург, присвоивший себе гигантские по тем временам суммы и оставшийся безнаказанным, путем подкупа всей власти – от Собчака до Ельцина, а после и купивший и саму власть над Россией.

2. Путин один из региональных исполнителей заказа власти на вывод гигантских сумм из-под контроля прежнего государства под контроль неких всевластных лиц, определяющих структуру нового Российского государства.

Как хотите, а мне первый вариант представляется совершенно фантастическим. Реальным представляется второй вариант, в котором Путин выступает в роли высокопрофессионального и успешного исполнителя особо секретных и деликатных поручений новой власти, создающей новую Россию по неким своим законам, используя демократическое движение для скорейшего создания имитационной демократии, скрывающей подлинную суть новой государственности.

И тогда ничего загадочного в возвышении Путина не просматривается. Напротив, более чем закономерно возвышение успешного и надежного исполнителя, посвященного в то, что на самом деле осуществляет власть, растущего от задания к заданию, наконец, допущенного к принятию решений и ставшего одним из реальных кандидатов на первые роли: ступенька за ступенькой.

Другой вопрос, что же на самом деле осуществляла власть, какую Россию строила.

То, что не демократическую и не свободную, надеюсь, понятно?

Если бы строила демократическую и свободную, тогда президентом стал бы Явлинский, а, может быть, Каспаров, а почему, скажем, не Старовойтова? Или Немцов?

Ответ прост: новая власть строила ровно ту Россию, которую и построила. Россию под себя. В экономическом плане назовем это так: всевластный олигархат, который обслуживают все институты власти от имитационной Думы до имитационных судов во главе с имитационно всенародно избранным президентом.

И любопытно, что этого конкретного президента по имени Владимир Путин некоторые видные либералы считают настоящим либералом среди узурпаторов.

Именно так и рассуждают.

Говорят, ведь мог бы танками по демонстрациям протеста проехаться – кто бы ему помешал? А он даже не приказал шандарахнуть по мирному шествию боевыми патронами, как какой-нибудь батюшка царь Всея Руси, ныне благополучно причисленный к лику великомучеников.

А один поэт и прозаик прогрессивного направления прямо говорит, что сыну его двадцать один год и за двадцать путинских лет он вырос в еще большего прогрессиста, чем его отец, и никакой Путин этому не помешал.

И впрямь.

Практически, спасибо президенту Путину за наше счастливое детство в обществе родителей-либералов.

Действительно, путинские исполнители заказов застрелили или отравили в масштабах России совсем немногих.

И еще одно: могла ли ельцинско-путинская власть выстраивать то, что строила, пользуясь теми средствами, которыми пользовалась, в тайне от США?

Неужели Мария Салье знала о деятельности Путина больше, чем Соединенные Штаты Америки?

Как говорил красноармеец Сухов: это вряд ли.

К чему я это? Да так.

Вот говорят, что у Путина жуткий компромат на Трампа, поэтому, мол, Трамп слегка протежирует Путину на международной арене.

Допустим.

Но неужели вариант, что давнее доверенное лицо Соединенных Штатов Америки по имени Владимир Владимирович Путин досталось Трампу по наследству от еще Клинтона, большого друга Бориса Ельцина, столь уж фантастичен?

Как бы то ни было, разве эта гипотеза не объясняет некоторые факты нынешнего исторического бытия ничуть не менее правдоподобно, чем гипотеза называющая президента Трампа давним агентом ФСБ?

Фифти-фифти, по правде говоря, на чью бы мельницу ни лили воду эти пока еще гипотезы.

Пётр Межурицкий, kasparov.ru