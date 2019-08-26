Трамп разошелся с лидерами G7 по Китаю, Ирану, Северной Корее и России 16 26.08.2019, 7:38

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Фото: Global Look Press

Тем не менее, президент США заявил, что дискуссии на саммите «Большой семерки» идут успешно.

Президент США Дональд Трамп настаивает, что дискуссии на саммите «Большой семерки» во французском Биаррице идут успешно, несмотря на очевидные разногласия с другими лидерами по таким вопросам, как торговая война с Китаем, проблема Ирана, северокорейская угроза и возвращение России в «семерку», сообщает «Голос Америки».

Утром в воскресенье Трамп, похоже, смягчил свою позицию в вопросе о торговой войне с Китаем.

«У меня есть сомнения по каждой проблеме», – сказал он, когда его попросили высказаться по этому вопросу.

Через несколько часов его пресс-секретарь Стефани Гришам заявила, что слова президента были «совершенно неправильно истолкованы». По ее словам, «президент Трамп ответил в утвердительном ключе, потому что он сожалеет, что не повысил пошлины на китайские товары еще больше».

Представляется, что это заявление является попыткой Белого дома проконтролировать направленность информации.

Трамп часто подчеркивает, что он – единственный американский лидер, способный «бросить вызов Китаю», и делает ставку на то, что его позиция поможет ему заручиться поддержкой своего электората в борьбе за переизбрание в 2020 году.

Лидеры «Большой семерки» выразили озабоченность по поводу эскалации напряженности. Хозяин саммита, президент Франции Эммануэль Макрон, выразил надежду на то, что лидерам удастся не втянуться в полномасштабную войну.

«Я хочу убедить всех наших партнеров, что напряженность, и особенно напряженность в торговле, плохо сказывается на всех», – сказал он в ходе своего выступления.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время рабочего завтрака с Трампом публично опроверг заявление президента США о том, что другие лидеры не требовали от него прекратить торговую войну с Китаем, которая, как считается, вызывает неопределенность в перспективах мировой экономики и волатильность на фондовых рынках.

«Чтобы зафиксировать нашу слабую, робкую позицию по торговой войне, скажу, что мы выступаем за торговый мир в целом и ее ослабление, если это возможно», – сказал Джонсон.

Джонсон считается естественным союзником Трампа из-за схожести их популистской политики и «Брекзита».

«Он будет замечательным премьер-министром», сказал Трамп о Джонсоне, добавив, что Джонсон не нуждается в советах по поводу «Брекзита».

Беседуя на полях саммита, президент Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо дали высокую оценку трехстороннему торговому соглашению (США-Канада-Мексика).

«Откровенно говоря, за столом много людей, желающих заключить торговые соглашения друг с другом», – сказал Трюдо, добавив, что соглашение между США и Канадой – «на пользу трудящимся, на пользу гражданам и на пользу среднему классу».

Напомним, что указанное соглашение пока не ратифицировано Конгрессом США. Белый дом настаивает на скорейшей ратификации, однако демократы и профсоюзы заявляют, что некоторые положения соглашения должны быть доработаны.

Разногласия по Ирану

На саммите Макрон представил план снижения напряженности в Персидском заливе путем частичной отмены нефтяного эмбарго США в ответ на возвращение Тегерана к полному соблюдению соглашения 2015 года об ограничении его ядерной программы.

Он заявил телеканалу LCI, что члены «семерки» договорились о совместных действиях в отношении Ирана.

Когда Трампа спросили, поддерживает ли он мысль о том, чтобы Макрон направил Тегерану послание от имени «Большой семерки», он сказал: «Нет, я этого не обсуждал».

Трамп продолжает сопротивляться давлению со стороны коллег по «Большой семерке», призывающих его вновь присоединиться к ядерной сделке с Ираном, которая считается историческим достижением администрации Обамы. Он вышел из соглашения в прошлом году и восстановил экономические санкции против Тегерана.

В воскресенье в Биарриц, где проходит саммит, прибыл министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Высокопоставленный французский чиновник сообщил, что Макрон пригласил его в попытке ослабить напряженность.

Трамп отказался комментировать приезд Зарифа.

Возвращение России в «Большую семерку»

Трамп заявил, что работа по возвращению России в «Большую семерку» «продолжается».

«У нас есть ряд людей, которые хотели бы вновь увидеть Россию [в составе группы]», – сказал он, не уточнив, о ком идет речь.

«Никакого решения пока не принято», – добавил Трамп.

Министр финансов США Стив Мнучин подчеркнул важность возвращения России.

«Есть регионы мира, в которых у нас есть важные общие интересы», – сказал он.

В 2014 году Россия была исключена из «Большой восьмерки» в связи с аннексией Крыма – украинской территории, которую Москва по-прежнему оккупирует.

Макрон подчеркнул, что повторный прием России в «семерку» без урегулирования украинского кризиса станет свидетельством слабости этой группы.

«С нашей стороны это было бы стратегической ошибкой и одобрением нынешней эпохи безнаказанности», – сказал французский лидер.

Ранее на этой неделе Германия и Великобритания также отвергли идею приглашения России в «семерку».

В субботу председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что есть и другие причины, не позволяющие вернуть Россию в «семерку», включая «российскую провокацию в Азовском море», очевидно имея в виду задержание украинских моряков в прошлом году.

ЕС и США ввели санкции против России за ее роль в украинском конфликте.

Северная Корея

В ходе двусторонней встречи с Трампом премьер-министр Японии Синдзо Абэ решительно осудил недавние ракетные испытания, проведенные по приказу северокорейского лидера Ким Чен Ына.

«Наша позиция предельно ясна, – сказал Абэ. – Запуск баллистических ракет малой дальности Северной Кореей является очевидным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН».

Южнокорейские военные первыми сообщили о двух снарядах, предположительно балистических ракетах малой дальности, которые Северная Корея запустила в субботу в сторону Японского моря. Это уже седьмой запуск, осуществленный Северной Кореей после 17-месячного перерыва в испытаниях, завершившегося в июле.

Трамп попытался не придать большого значения ядерной угрозе со стороны Северной Кореи.

«Я могу понять чувства премьер-министра Японии, – сказал Трамп. – Они не такие, как у меня. Но я могу понять их».

Комментируя северокорейские ракетные запуски, Трамп сказал, что он «не рад» этому, но не считает, что Пхеньян нарушает соглашения. Он сказал, что северокорейский лидер – не единственный, кто испытывает такие ракеты.

«Мы живем в мире ракет, нравится вам это или нет», – сказал Трамп.