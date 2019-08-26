Федя, Федя, где ты, Федя 9 Аркадий Бабченко

26.08.2019, 13:40

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Аркадий Бабченко

Фото: Гордон

Эх, чурчхелу надо было брать вместо пряников.

Офигительная история про робота Федора, конечно. Просто офигительная.

Если кто не в курсе, одичалые потомки Гагарина загрузили в корабль "Союз" - краном через стыковочный люк, так как обычным путем он не влезал - собранного из китайского конструктора робота Федора. И коробку тульских пряников. Я сейчас серьезно.

Ну вот японцы отправляют "Хаябусу" на астероид, израильтяне запускают первый частный луноход на ту сторону Луны, НАСА запускает "Розетту" на комету Чурюмова-Герасименко, Илон запускает первую частную ракету и первый частный электромобиль, а Роскосмос запускает сто кг тульских пряников.

Но зато «неземной груз имеет специальный отличительный дизайн в виде самовара, стилизованного под спутник».

Утритесь, буржуины.

Как тебе такое, Илон, а?

В космосе, кстати, даже карандаши не используют, потому что частицы графита от грифеля летят в фильтры и дыхательные пути, а мало можно представить в природе веществ, которые крошатся сильнее, чем засохший пряник, лучше бы уж сразу мешок цементной смеси "М-200" отправили, но то уже такое... Через дырочку в обшивке проветрится.

Естественно, это событие распиарили, как могли. Ну а как же. Коробку тульских пряников в космос отправить. Не хер в стакане. Кто еще на это способен? Никто. Только великая космическая держава.

Завели роботу Феде аккаунт в твиттере. Записали клип на слова Рогозина. Осетинский робот Хажби, Карл, станцевал перед ним лезгинку в папахе и бурке. Осетинского робота в папахе и бурке, правда, пришлось придерживать рукой, потому что это обычный китайский роботик за две тыщи из "Ашана", ну да ладно. Повесили флаг с Федей на Эльбрусе. НТВ сделало сюжет о том, что роботы Бостон Динамкс заканчивают жизнь самоубийством, потому что понимают, что им не выдержать конкуренции с Федей. А РИА Новости написало, что Федя скоро заменит людей на орбите.

И случилось то, что не могло не случиться.

Загрузили в консервную банку с жидким водородом китайский конструктор и коробку тульских пряников - казалось бы, что могло пойти не так...

Метафизика, бессердечная ты с..ка. Если везде на каждом углу орать, какой ты самый ох...й, то жизнь тебя приземлит.

Обязательно.

Робот Федя взмахнул рукой (нет), написал в твиттере "Поехали!" (да), взасос поцеловал жопу Рогозина ("Благодарю, товарищ Генеральный!") и в обнимку с тульскими пряниками отправился к звездам.

И... Ну, и, собственно, все.

Автоматика отказала, дистанционного управления ни с Земли, ни с МКС у "Союза" нет, а пристыковать вручную космический корабль к орбитальной станции коробка тульских пряников почему-то не умеет.

А казалось бы. Самовар в виде спутника. Должна ж уметь.

Но нет.

И теперь робот Федя болтается в космосе, истерически жрет пряники, и ждет затопления в Тихом океане.

Интересно, какие у них там сейчас диалоги, у этих двух искорок жизни, затерянных посреди бесконечной темной бездны космоса...

- Боишься ли ты смерти, маленькая коробочка тульских пряников?

- Нет, загруженная краном через стыковочный люк добрая консервная баночка, не боюсь.

Ну, ничего, Федя. Тебя канонизируют.

И тебя, маленькая коробочка тульских пряников.

Первый в мире святой равноапостольный равнобедренный самовар в виде спутника.

Ну а чего ж нет-то.

Страстотерпцы.

Схимники.

Помните, был такой Фобос-Грунт? Тоже с пафосом. Берет теперь пробы грунта, но не на Фобосе, а на дне. И корабль "Прогресс". И шесть спутников "Глонасс". И ракета "Буревестник". И ансамбль Александрова.

Ну, эти хоть пряников теперь поедят.

Никогда подводная космическая группировка России не обладала таким разнообразием.

А теперь еще и роботизированная.

Нет, Федю там сейчас пытаются спасти, конечно. Будут отделять другой корабль от другого стыковочного порта "Зари", будут перегонять на новую парковку, если, конечно, не заденут станцию и не уничтожат уже всю МКС полностью (вот ансамблю Александрова вообще зачетное пополнение будет тогда!) и, может, попробуют еще раз.

Но в целом робот Федя готовится на пляж.

Эх, чурчхелу надо было брать вместо пряников.

Я когда узнал, что робот Федя летит один, сам, без ансамбля (ну как тут удержаться) немного удивился конечно. Я то думал, что его с живыми людьми посадят. Ну, ладно, еще одна консервная банка Рогозину поиграться. Но нет. Отправили одного. И пряники в виде самовара в виде спутника.

Странно, почему же оно все так получилось.

Федя, Федя, где ты, Федя (с).

Доброе утро.

Аркадий Бабченко, "Фейсбук"